Estados Unidos ahora podrá desplegar sus tropas en instalaciones estratégicas cerca del canal de Panamá, por cuenta de un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad que firmaron los dos países. La medida, que autoriza la presencia de militares estadounidenses en áreas de acceso y adyacentes a la vía interoceánica, llega en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Beijing por la influencia en América Latina, y particularmente sobre el canal, un cruce por la que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

El acuerdo, revelado por la agencia AFP y confirmado por ambas partes, contempla entrenamientos, ejercicios conjuntos, operaciones coordinadas y otras actividades en áreas bajo control panameño, incluyendo antiguas zonas militares utilizadas por EE.UU. antes de la transferencia total del canal en 1999. Eso sí, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino fue enfático en aclarar que no se trata de bases militares y que el canal seguirá siendo de su país.

El convenio de seguridad lo firmaron esta semana el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, quien realizó una visita oficial al país centroamericano. Según el documento, el acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga.

El rechazo a bases militares permanentes

En sus declaraciones sobre el acuerdo, Mulino insistió en descartar que se trate de bases militares o de cesión territorial. “Rechazamos terminantemente los conceptos de presencia militar permanente y cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable, declaró durante una visita oficial a Perú. Según Mulino, su gobierno devolvió al menos cuatro borradores previos propuestos por el Pentágono que incluían esos términos.

“Ese canal es y seguirá siendo panameño”, subrayó el mandatario, recordando que la Constitución panameña prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio.

Mulino también reveló que Estados Unidos eliminó de la versión en inglés del comunicado conjunto la mención expresa a la “soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal”, lo cual fue motivo de reclamo diplomático.

Es "un memorándum de entendimiento operativo, administrativo entre dos entidades de defensa", precisó el mandatario.

Relacionado TRT Global - Panamá negocia acuerdo con EE.UU. sobre tarifas en el canal a cambio de seguridad

Soberanía y protesta social

El canal de Panamá es motivo de orgullo nacional y un símbolo de soberanía desde que fue transferido a control panameño en 1999 tras los Tratados Torrijos-Carter. La sola mención de un posible retorno de bases militares estadounidenses revive heridas históricas, como la invasión de EE.UU. en 1989 para capturar al entonces dictador Manuel Noriega.

La respuesta social no se hizo esperar. En las calles de Ciudad de Panamá, pequeños grupos sindicales y de trabajadores salieron a protestar con pancartas que rezaban “Bases no” y acusaron al gobierno de traición. “Esto es un retroceso a la soberanía nacional”, dijo el líder sindical Saúl Méndez a la agencia de noticias AFP.

El canciller Javier Martínez-Acha defendió el acuerdo y aseguró que “no se ha cedido ni un solo centímetro de soberanía”. Según explicó, se trata de una cooperación más amplia en materia de defensa del canal, en caso de amenazas tangibles.

Amenaza estratégica desde el este

Durante su visita, el secretario de Defensa de EE.UU. Hegseth declaró que el canal “debe ser protegido con apoyo de Estados Unidos, y no de China”. Washington considera una amenaza estratégica el hecho de que Hutchison Ports, una empresa de Hong Kong, opere dos terminales portuarias en ambas entradas del canal.