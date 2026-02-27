El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por la posición de Irán en las negociaciones, aunque matizó que todavía no ha decidido si llevar a cabo el ataque que había amenazado.

Un día después de las conversaciones en Ginebra, Trump aseguró el viernes que Teherán “no está dispuesto a darnos lo que necesitamos”.

“Todavía no hemos tomado una decisión final”, declaró a los periodistas cuando se le preguntó sobre el posible uso de la fuerza.

En su intervención, subrayó que “no estamos exactamente contentos con la forma en que negociaron. No pueden tener armas nucleares, y no nos agrada cómo están llevando las negociaciones”. Añadió, además: “Queremos que Irán no tenga armas nucleares, y ellos no pronuncian esas palabras doradas”.

Irán, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones que busque un arma nuclear, aunque insiste en su derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos. Hasta la fecha, la inteligencia estadounidense no ha encontrado indicios de que el país haya decidido fabricar armas nucleares.