ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Trump asegura “no estar contento” con Irán pero “aún indeciso” sobre un ataque militar
El presidente de Estados Unidos criticó la postura de Irán tras las conversaciones en Ginebra, pero evitó confirmar si llevará a cabo el ataque que había amenazado, manteniendo su decisión aún indecisa.
Trump asegura “no estar contento” con Irán pero “aún indeciso” sobre un ataque militar
Trump fue cauto sobre si un ataque estadounidense derribaría al gobierno iraní. / Reuters
hace 15 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración por la posición de Irán en las negociaciones, aunque matizó que todavía no ha decidido si llevar a cabo el ataque que había amenazado.

Un día después de las conversaciones en Ginebra, Trump aseguró el viernes que Teherán “no está dispuesto a darnos lo que necesitamos”.

“Todavía no hemos tomado una decisión final”, declaró a los periodistas cuando se le preguntó sobre el posible uso de la fuerza.

En su intervención, subrayó que “no estamos exactamente contentos con la forma en que negociaron. No pueden tener armas nucleares, y no nos agrada cómo están llevando las negociaciones”. Añadió, además: “Queremos que Irán no tenga armas nucleares, y ellos no pronuncian esas palabras doradas”.

Irán, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones que busque un arma nuclear, aunque insiste en su derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos. Hasta la fecha, la inteligencia estadounidense no ha encontrado indicios de que el país haya decidido fabricar armas nucleares.

RECOMENDADOS

Cuando se le preguntó si un ataque podría desencadenar una guerra total en Oriente Medio, Trump respondió: “Supongo que siempre se puede decir que hay un riesgo. Ustedes saben que cuando hay guerra, siempre hay riesgos, tanto buenos como malos”.

El presidente estadounidense también sostuvo que las autoridades iraníes mataron a 32.000 personas durante una ola de protestas que comenzó en diciembre y alcanzó su punto álgido los días 8 y 9 de enero. En contraste, los funcionarios iraníes reconocen más de 3.000 fallecidos, pero atribuyen la violencia a “actos terroristas” alimentados por Estados Unidos e Israel.

Trump se mostró, además, cauteloso sobre si un ataque estadounidense podría derrocar al gobierno iraní: “Nadie sabe. Puede que sí, puede que no”, dijo.

Durante su primer mandato, Trump rompió el acuerdo nuclear negociado por su antecesor, Barack Obama, en el que Irán aceptaba estrictos límites al enriquecimiento de uranio.

Por último, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que “el éxito de las conversaciones requiere seriedad y realismo por parte de la otra parte, así como evitar cualquier error de cálculo o demandas excesivas”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El ministro ultraderechista israelí Bezalel Smotrich amenaza con ocupar Gaza si Hamás no se desarma
Erdogan destaca el creciente peso global de Ankara y reafirma el plan “Türkiye libre de terrorismo"
Desde 1929 hasta Milei: los derechos históricos que la reforma laboral pone en jaque en Argentina
Detenidos y sin mezquitas ni ayuno: Israel acentúa violencia durante Ramadán en Cisjordania ocupada
Ola de violencia y llamado a la calma en México tras muerte del capo “El Mencho”: ¿qué pasó?
Irán y EE.UU. intentarán otra ronda de diálogo este jueves, entre amenazas de ataques y represalias
Türkiye y Arabia Saudí firmarán la segunda fase del acuerdo de energía renovable de 5GW, en la COP31
Israel ataca múltiples zonas de Gaza pese al alto el fuego y deja varios muertos y heridos
Trump "siente curiosidad" sobre por qué Irán no ha “capitulado” bajo la presión de EE.UU.: Witkoff
Trump eleva al 15% el arancel global de Estados Unidos
La Media Luna Roja Turca continúa enviando ayuda a Gaza tras la reapertura del paso de Rafah
Teherán cuestiona las cifras de EE.UU. sobre las muertes en protestas en Irán
Trump dice que aprobará un nuevo arancel global del 10% tras duro revés de la Corte Suprema
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo