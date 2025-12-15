En medio de la tragedia que enluta a Australia por el tiroteo masivo en Bondi Beach de Sídney, el nombre de un héroe ha empezado a resonar y repetirse por su valentía: Ahmed Al Ahmed, de 43 años y de origen sirio. Imágenes que han difundido varios medios de comunicación y que se han viralizado en redes sociales lo muestran abalanzándose sobre uno de los atacantes para detener la masacre, a pesar de que el agresor iba armado con un rifle.

"Él vio que estaban muriendo y que las personas perdían la vida, y cuando el atacante se quedó sin munición, Ahmed se la quitó (el arma), pero lo hirieron", relataron los padres de Ahmed, Malakeh Hasan y Mohamed Fateh Al Ahmed, a la Australian Broadcasting Corporation en una entrevista. Las balas “impactaron entre cuatro y cinco veces en su hombro, con varias balas aún alojadas en su interior", añadieron.

Poco después del tiroteo de este domingo, los medios australianos empezaron a informar sobre la proeza de un hombre desarmado, al que con el tiempo identificaron como Ahmed. Un informe de News.com.au, detalló que imágenes de video captaron el momento en que él se acerca a uno de los atacantes por detrás, le arrebata el rifle de las manos y lo neutraliza.

La Policía de Australia ha dicho que dos atacantes, un hombre de 50 años y su hijo de 24, abrieron fuego en Bondi Beach, Sídney, el domingo por la noche, matando a por lo menos 15 personas e hiriendo a otras 42. Uno de los dos agresores murió, mientras que el otro sufrió heridas graves, según informaron las autoridades, que calificaron el incidente de "acto terrorista".

Hablando con 7News desde el hospital, Mustafa Al-Asaad, primo de Ahmed, dijo en la noche de este domingo que su familiar sería sometido a una cirugía por las heridas que había sufrido. Al-Asaad añadió que Ahmed, dueño de una frutería, no tenía experiencia con armas de fuego.

En una entrevista posterior con el canal de televisión de Qatar Al Araby TV, Al-Asaad enfatizó que su primo intervino para detener al atacante "por motivos humanitarios", actuando instintivamente tras ver a personas caer víctimas del ataque. Citó a Ahmed, quien le había dicho que lo que hizo "fue un acto humanitario", desconociendo los antecedentes o la identidad de las personas atacadas, y que tampoco no consideró los riesgos en el momento de la intervención. "Cualquier persona honorable, al ver a personas morir, no dudaría en intentar detenerlo", dijo Ahmed, según Asaad.

“Le pedimos a Dios que lo salve”

Mientras Ahmed batalla con sus heridas en el hospital, sus padres expresaron: “Le pedimos a Dios que lo salve”. Ahmed "habría hecho cualquier cosa para proteger a cualquiera, sin importar su origen o fe", añadieron antes de detallar que es el padre de dos niñas, las cuales tienen tres y seis años.

"Cuando hizo lo que hizo, no pensaba en el origen de las personas que salvaba, de las personas que morían en la calle", completó el padre de Ahmed. Él "no discrimina entre una nacionalidad y otra. Especialmente aquí en Australia, no hay diferencia entre un ciudadano y otro", insistieron.

Según ellos, Ahmed y un amigo estaban tomando café en la playa el domingo por la noche cuando oyeron disparos.