Los ya complejos campos de batalla en Oriente Medio entraron en una nueva fase después de que Arabia Saudí lanzara ataques aéreos contra fuerzas del Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), respaldado por Emiratos Árabes Unidos, en la provincia yemení de Hadramaut, tras acusaciones de que combatientes separatistas emboscaron a tropas gubernamentales que se dirigían a retomar posiciones militares. Justamente, una acción que marca una escalada en las tensiones entre los aliados del Golfo.

Los enfrentamientos se produjeron después de la reciente expansión territorial del STC en el este de Yemen, el cierre del aeropuerto de Adén a una delegación saudí y la creciente preocupación en Riad de que las fuerzas separatistas estén consolidando el control cerca de la frontera de Arabia Saudí.

En respuesta, el gobierno yemení reconocido por la ONU y respaldado por Riad ha exigido que las fuerzas de los EAU se retiren del noreste, subrayando una distancia cada vez más profunda entre los dos estados del Golfo sobre el futuro del país dividido.

Aunque los EAU han anunciado planes para retirar sus fuerzas, los ataques aéreos saudíes contra posiciones del STC el pasado viernes sugieren que es poco probable que la confrontación se desescale, ya que Riad ha mostrado su disposición a adoptar medidas más contundentes contra las fuerzas vinculadas a Abu Dabi en todo Yemen.

“Se espera que Arabia Saudí lance más ataques aéreos contra grupos armados afiliados al STC, potencialmente expandiéndolos hacia operaciones terrestres que movilicen a las fuerzas Dera al-Watan, respaldadas por Riad, con el objetivo de asegurar el control de las provincias de Hadramaut y Mahri en el este de Yemen”, explica a TRT World Esam Alahmadi, analista político yemení e investigador de doctorado en sociología en la Universidad Selcuk.

Por otro lado, los EAU continuarán apoyando a los grupos armados vinculados al STC, contrabandeándoles armas e “intensificando sus actividades contra Arabia Saudí, así como contra otros grupos que abogan por la unidad de Yemen más que nunca”, afirma.

Arabia Saudí y los EAU tienen diferencias no solo sobre Yemen sino también sobre otras cuestiones geopolíticas críticas, desde el conflicto de Sudán hasta la expansión israelí por todo Oriente Medio.

También hay vínculos en expansión entre el STC respaldado por los EAU e Israel. El liderazgo del STC reveló recientemente su intención de unirse a los Acuerdos de Abraham, tal como ya lo hizo su principal partidario, los EAU.

“Visiones divergentes”

Los analistas ven la distancia entre Arabia Saudí y EAU como un conflicto político estructural más que como una crisis temporal, arraigado en “visiones divergentes” sobre el futuro de Yemen.

El enfrentamiento saudí-emiratí es un punto de inflexión interesante para la guerra de Yemen porque los dos ricos estados del Golfo intervinieron en la guerra civil del país árabe para erradicar a los hutíes respaldados por Irán del noroeste y la costa del mar Rojo.

El país se ha dividido en diferentes zonas, cada una aliada con varios poderes regionales que van desde Irán hasta Arabia Saudí y los EAU.

Los hutíes respaldados por Irán, los seguidores de los zaidíes, una rama del islam chiita, controlan el noroeste de Yemen, incluida la antigua capital del país, Saná.

Por su parte, el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por los saudíes, conocido como el Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC, por sus siglas en inglés), se formó en 2022 con la bendición tanto de los saudíes como de los EAU. Sin embargo, el STC se negó a integrar sus fuerzas militares bajo el mando del consejo, lo que aumentó las tensiones entre Riad y Abu Dabi.

La guerra civil de Yemen ha llevado a una crisis humanitaria significativa , dejando a casi 20 millones de personas necesitadas de ayuda y desplazando a 4,5 millones de personas.

“Para Arabia Saudí, Yemen tiene tal profundidad estratégica de seguridad y fronteriza que el país debe ser gobernado a través de un estado unificado, mientras que los EAU lo han tratado como una arena abierta para la influencia estratégica centrada en puertos, islas y fuerzas locales”, explica a TRT World Adel al-Shuja'a, el exportavoz de Ali Abdullah Saleh, fallecido presidente yemení, quien fue asesinado por los hutíes en 2017.

Para los EAU, que no tienen fronteras con el país devastado por la guerra, no importa mucho quién controla las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, que concentran grandes geografías en el noreste de Yemen.

Pero la identidad de quienes tienen el poder en estas provincias, vecinas de Arabia Saudí, marca una diferencia crucial para Riad debido a sus implicaciones fronterizas y de seguridad nacional, según al-Shuja'a, quien también es miembro del comité ejecutivo del partido del gobierno reconocido internacionalmente, el Congreso General del Pueblo.

“Esta divergencia no se ha resuelto desde 2019; simplemente se pospuso y ahora está resurgiendo con mayor intensidad”, dice.