Los ya complejos campos de batalla en Oriente Medio entraron en una nueva fase después de que Arabia Saudí lanzara ataques aéreos contra fuerzas del Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), respaldado por Emiratos Árabes Unidos, en la provincia yemení de Hadramaut, tras acusaciones de que combatientes separatistas emboscaron a tropas gubernamentales que se dirigían a retomar posiciones militares. Justamente, una acción que marca una escalada en las tensiones entre los aliados del Golfo.
Los enfrentamientos se produjeron después de la reciente expansión territorial del STC en el este de Yemen, el cierre del aeropuerto de Adén a una delegación saudí y la creciente preocupación en Riad de que las fuerzas separatistas estén consolidando el control cerca de la frontera de Arabia Saudí.
En respuesta, el gobierno yemení reconocido por la ONU y respaldado por Riad ha exigido que las fuerzas de los EAU se retiren del noreste, subrayando una distancia cada vez más profunda entre los dos estados del Golfo sobre el futuro del país dividido.
Aunque los EAU han anunciado planes para retirar sus fuerzas, los ataques aéreos saudíes contra posiciones del STC el pasado viernes sugieren que es poco probable que la confrontación se desescale, ya que Riad ha mostrado su disposición a adoptar medidas más contundentes contra las fuerzas vinculadas a Abu Dabi en todo Yemen.
“Se espera que Arabia Saudí lance más ataques aéreos contra grupos armados afiliados al STC, potencialmente expandiéndolos hacia operaciones terrestres que movilicen a las fuerzas Dera al-Watan, respaldadas por Riad, con el objetivo de asegurar el control de las provincias de Hadramaut y Mahri en el este de Yemen”, explica a TRT World Esam Alahmadi, analista político yemení e investigador de doctorado en sociología en la Universidad Selcuk.
Por otro lado, los EAU continuarán apoyando a los grupos armados vinculados al STC, contrabandeándoles armas e “intensificando sus actividades contra Arabia Saudí, así como contra otros grupos que abogan por la unidad de Yemen más que nunca”, afirma.
Arabia Saudí y los EAU tienen diferencias no solo sobre Yemen sino también sobre otras cuestiones geopolíticas críticas, desde el conflicto de Sudán hasta la expansión israelí por todo Oriente Medio.
También hay vínculos en expansión entre el STC respaldado por los EAU e Israel. El liderazgo del STC reveló recientemente su intención de unirse a los Acuerdos de Abraham, tal como ya lo hizo su principal partidario, los EAU.
“Visiones divergentes”
Los analistas ven la distancia entre Arabia Saudí y EAU como un conflicto político estructural más que como una crisis temporal, arraigado en “visiones divergentes” sobre el futuro de Yemen.
El enfrentamiento saudí-emiratí es un punto de inflexión interesante para la guerra de Yemen porque los dos ricos estados del Golfo intervinieron en la guerra civil del país árabe para erradicar a los hutíes respaldados por Irán del noroeste y la costa del mar Rojo.
El país se ha dividido en diferentes zonas, cada una aliada con varios poderes regionales que van desde Irán hasta Arabia Saudí y los EAU.
Los hutíes respaldados por Irán, los seguidores de los zaidíes, una rama del islam chiita, controlan el noroeste de Yemen, incluida la antigua capital del país, Saná.
Por su parte, el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por los saudíes, conocido como el Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC, por sus siglas en inglés), se formó en 2022 con la bendición tanto de los saudíes como de los EAU. Sin embargo, el STC se negó a integrar sus fuerzas militares bajo el mando del consejo, lo que aumentó las tensiones entre Riad y Abu Dabi.
La guerra civil de Yemen ha llevado a una crisis humanitaria significativa, dejando a casi 20 millones de personas necesitadas de ayuda y desplazando a 4,5 millones de personas.
“Para Arabia Saudí, Yemen tiene tal profundidad estratégica de seguridad y fronteriza que el país debe ser gobernado a través de un estado unificado, mientras que los EAU lo han tratado como una arena abierta para la influencia estratégica centrada en puertos, islas y fuerzas locales”, explica a TRT World Adel al-Shuja'a, el exportavoz de Ali Abdullah Saleh, fallecido presidente yemení, quien fue asesinado por los hutíes en 2017.
Para los EAU, que no tienen fronteras con el país devastado por la guerra, no importa mucho quién controla las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, que concentran grandes geografías en el noreste de Yemen.
Pero la identidad de quienes tienen el poder en estas provincias, vecinas de Arabia Saudí, marca una diferencia crucial para Riad debido a sus implicaciones fronterizas y de seguridad nacional, según al-Shuja'a, quien también es miembro del comité ejecutivo del partido del gobierno reconocido internacionalmente, el Congreso General del Pueblo.
“Esta divergencia no se ha resuelto desde 2019; simplemente se pospuso y ahora está resurgiendo con mayor intensidad”, dice.
Como resultado, incluso después de la retirada de los EAU, la confrontación saudí-emiratí permanecerá al menos al nivel de un 'conflicto frío' a través de guerras mediáticas, mensajes políticos indirectos y reposicionándose a través de sus aliados locales en Yemen.
Aunque es poco probable un choque directo, se espera que la competencia saudí-emiratí se intensifique sobre el control de puertos, islas y fuerzas militares locales, con cada lado intentando establecer nuevos hechos sobre el terreno antes de cualquier acuerdo integral, añade el político yemení.
Abu Dabi utilizará la influencia que ha acumulado durante la guerra civil yemení, activando su narrativa de “contraterrorismo” contra Al Qaeda y otros grupos que una vez controlaron el puerto de Mukalla.
“Los EAU tienden a evitar la confrontación abierta, pero son altamente efectivos en el manejo de conflictos de larga duración y baja intensidad”, dice al-Shuja'a.
Líneas rojas saudíes sobre los EAU
Los analistas han considerado a los dos estados del Golfo ricos en petróleo como aliados, señalando que el líder de los EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, fue una vez mentor del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, lo que se atribuye en parte al ascenso de este último al liderazgo de facto en Riad.
Los dos estados suníes, ambos de los cuales se han opuesto a la expansión de Irán chiita en Oriente Medio, también fueron fundamentales en la instauración de un bloqueo fallido contra Qatar en 2017.
Los EAU se han vinculado cada vez más con las políticas israelíes desde los Acuerdos de Abraham y han adoptado una postura más intervencionista en varios conflictos desde Sudán hasta Libia, no siempre alineándose con Riad y a veces oponiéndose directamente a los intereses saudíes, como ha hecho recientemente en Yemen.
Pero con su reciente ataque en Mukalla, los saudíes mostraron claramente su desaprobación de las políticas de los EAU, marcando una línea roja contra Abu Dabi, según Luciano Zaccara, un analista radicado en Doha sobre política del Golfo.
La crisis ha estado ahí durante mucho tiempo, pero lo que sucedió en el noreste de Yemen fue un punto culminante, que Mohammed Bin Salman consideró como una transgresión de los EAU, que “fue demasiado lejos”, dice.
“Mohammed Bin Salman está estableciendo los criterios para definir cuáles son las líneas rojas de seguridad saudíes no solo para el reino sino para el propio Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés)”, dice Zaccara a TRT World, refiriéndose al papel saudí como hermano mayor en el grupo regional, que es tanto una unión económica como una alianza militar.
“Por lo tanto, si los otros estados del consejo no están cumpliendo con ese criterio, se convierten en una amenaza en lugar de un socio”, dice Zaccara para explicar por qué los saudíes bombardearon cargamentos de los EAU en Mukalla.
Mientras que los saudíes sufrieron debido a la guerra de Yemen, recientemente se han vuelto más confiados después de restaurar sus relaciones con Estados Unidos, Qatar y otros poderes regionales, dice, viendo el bombardeo saudí de Mukalla como una señal en esa dirección.
Pero aún duda de que esto altere el comportamiento emiratí en otros conflictos, como Sudán.
Otros analistas también identifican una línea roja saudí con un 'doble mensaje político y de seguridad' dirigido a los EAU en el bombardeo de Mukalla.
Primero, es un intento saudí que apunta a prevenir el flujo de armas fuera del marco del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, dice al-Shuja'a.
Segundo, es un mensaje dirigido a los socios antes que a los adversarios como los hutíes, señalando que Arabia Saudí “ya no acepta la presencia de fuerzas influyentes sobre el terreno operando sin coordinación directa con ella”, añade.
“Riad está intentando redibujar las líneas de influencia en las llamadas áreas no hutíes y reafirmar que el expediente yemení debe ser gestionado a través de la puerta del Estado legítimo, no a través de redes locales o regionales paralelas.”