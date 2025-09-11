En medio de las crecientes críticas internacionales por su ataque letal a Doha este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elevó la tensión con nuevas amenazas. Defendió el bombardeo, dirigido contra una delegación negociadora de Hamás, y advirtió no solo al Gobierno de Qatar, sino a “todas las naciones” que expulsen o lleven ante la justicia a miembros del grupo palestino ya que, de lo contrario, “lo haremos nosotros”. Los líderes qataríes interpretaron estas palabras como "amenazas explícitas de futuras violaciones de la soberanía estatal", y advirtieron que actualmente está en discusión una respuesta nivel de toda la región.

"Lo digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas: o los expulsan o los llevan ante la justicia. Porque si no lo hacen, lo haremos nosotros", afirmó Netanyahu en un mensaje grabado.

El ataque, sin precedentes en un país del Golfo, impactó varias oficinas en la sede de Hamás en Doha. Ninguno de sus principales dirigentes políticos murió, pero el grupo de resistencia palestino confirmó la muerte de cinco miembros de menor rango, entre ellos el hijo de Khalil al-Hayya, integrante del grupo negociador, y de un guardia de seguridad qatarí.

Qatar anticipa respuesta regional





Ante esto, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dijo al medio de noticias CNN que Netanyahu debe rendir cuentas por el ataque, recordando que la Corte Penal Internacional lo acusa de crímenes de guerra en Gaza. “Netanyahu necesita ser llevado ante la justicia… Violó todas las leyes internacionales”, insistió. "No tengo palabras para expresar lo indignados que estamos ante tal acto, esto es terrorismo de Estado. Fuimos traicionados".

En ese marco, Doha pidió a la comunidad internacional rechazar lo que definió como una retórica "incendiaria e islamófoba", y sus intentos de "engaño político" que socavan los esfuerzos de paz.

Añadió que se prepara una respuesta regional colectiva al ataque israelí y que se están llevando a cabo consultas con socios árabes e islámicos. "Habrá una respuesta desde la región. Actualmente está en discusión y consulta con otros socios", señaló. Confirmó además que en los próximos días se realizará en Doha una cumbre con países árabes e islámicos para decidir las medidas a tomar frente al ataque israelí.

El bombardeo generó inmediatamente una ola de condenas por considerarse una violación flagrante de la soberanía de Qatar y del derecho internacional, especialmente por parte de los países del Golfo y la región.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Doha para una “visita fraternal” el miércoles, un día después de la agresión. Allí, subrayó que este “ataque criminal constituyó una violación de la soberanía de Qatar y de todas las leyes y normas internacionales”, advirtiendo que este tipo de acciones amenaza la seguridad, la estabilidad y las perspectivas de paz en la región.

Asimismo, como medida preliminar mientras se deciden otros pasos, EAU prohibió la participación de empresas israelíes de defensa en una conferencia del sector programada para el próximo mes en Dubái, según informó la prensa israelí el miércoles.

“Netanyahu solo nos estaba haciendo perder el tiempo”: Qatar





Qatar calificó las declaraciones de Netanyahu de "imprudentes" y de "amenazas explícitas de futuras violaciones de la soberanía estatal". “Pensábamos que estábamos tratando con gente civilizada”, declaró el primer ministro qatarí. “La acción que (Netanyahu) tomó… no puedo describirla, pero es una acción bárbara”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí recordó que la oficina política de Hamás en Doha forma parte de un esfuerzo de mediación internacional “solicitado por Estados Unidos e Israel” para lograr intercambios de prisioneros y acuerdos de alto el fuego. Qatar, junto con Egipto y Estados Unidos, ha tenido un papel central en esas negociaciones, y delegaciones de Hamás viajaron con frecuencia a Doha y El Cairo durante las conversaciones de tregua.