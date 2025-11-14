Türkiye considera que la solución más realista a la cuestión de Chipre pasa por la coexistencia de dos Estados en la isla, afirmó este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan durante una conferencia de prensa con el mandatario de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Tufan Erhurman, quien realiza su primera visita a Ankara tras asumir el cargo.

“La principal razón por la que la cuestión de Chipre permanece sin resolverse es la negativa del lado grecochipriota a reconocer el estatus internacional igualitario de los turcochipriotas”, dijo Erdogan. Añadió que la cuestión persiste principalmente porque el lado grecochipriota se niega a reconocer la posición de igualdad de los turcochipriotas a nivel internacional.

El presidente sostuvo que Ankara mantiene su postura de que “es posible una solución en la que las dos naciones de la isla puedan vivir lado a lado en paz, prosperidad y seguridad”.