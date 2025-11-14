TÜRKİYE
La solución de dos Estados es el enfoque más realista para la cuestión de Chipre, afirma Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo de la RTCN, Tufan Erhurman. Afirmó que la cuestión de Chipre no ha avanzado por la negativa de los grecochipriotas a reconocer la igualdad de los turcochipriotas.
Erdogan respalda la postura del presidente de la RTCN sobre la igualdad soberana de los turcochipriotas. / AA
14 de noviembre de 2025

Türkiye considera que la solución más realista a la cuestión de Chipre pasa por la coexistencia de dos Estados en la isla, afirmó este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan durante una conferencia de prensa con el mandatario de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Tufan Erhurman, quien realiza su primera visita a Ankara tras asumir el cargo.

“La principal razón por la que la cuestión de Chipre permanece sin resolverse es la negativa del lado grecochipriota a reconocer el estatus internacional igualitario de los turcochipriotas”, dijo Erdogan. Añadió que la cuestión persiste principalmente porque el lado grecochipriota se niega a reconocer la posición de igualdad de los turcochipriotas a nivel internacional.

El presidente sostuvo que Ankara mantiene su postura de que “es posible una solución en la que las dos naciones de la isla puedan vivir lado a lado en paz, prosperidad y seguridad”.

Además, señaló que, para los grecochipriotas, la solución a la cuestión de Chipre pasa por reducir a los turcochipriotas a una minoría dentro del estado de asociación, “que hoy ya no tiene validez alguna”.

El mandatario también destacó que son acertadas las declaraciones del presidente Erhurman, en las que subraya que no habrá compromisos respecto a la igualdad soberana de los turcochipriotas.

Por su parte, Erhurman afirmó: “Türkiye es uno de los actores más importantes hoy, como lo fue ayer, en todos los esfuerzos por resolver la cuestión de Chipre”. Agregó que la visión de los turcochipriotas sobre el estatus de dos socios fundadores en igualdad de condiciones en la isla no está abierta a discusión, negociación o regateo.

