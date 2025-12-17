Zhuhai, China — El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 reintrodujo una política exterior más transaccional, selectiva y orientada a zonas de influencia, con la que el tablero geopolítico del hemisferio occidental volvió a reconfigurarse rápidamente. América Latina recuperó un papel central, no solo como escenario de competencia entre potencias, sino como parte de una revisión más amplia del rol estratégico de la región en un orden internacional crecientemente fragmentado y menos predecible.

En este contexto de reajuste y endurecimiento de posturas, la India ha avanzado por un trayecto distinto. Lejos de los gestos grandilocuentes y de las arquitecturas rígidas de poder, Nueva Delhi ha optado por una aproximación gradual y deliberadamente discreta hacia la región. Su presencia, construida a lo largo de la última década y acentuada en 2025, no responde a impulsos coyunturales, sino a una lógica de acumulación progresiva de vínculos.

Este “camino silencioso” no expresa ausencia de estrategia, sino una modalidad alternativa de proyección internacional que se despliega en paralelo —y no necesariamente en oposición— a las iniciativas más visibles de otras potencias.

China y Estados Unidos formalizan su estrategia; India avanza en silencio

Tanto China como Estados Unidos han formalizado recientemente su interés estratégico por América Latina mediante documentos programáticos de alto nivel. En el caso de Beijing, el Tercer Libro Blanco sobre América Latina y el Caribe consolida una narrativa de asociación integral, centrada en infraestructura, financiamiento, comercio y conectividad, y reafirma la posición de la región como un espacio relevante dentro de la proyección global de China. Se trata de un documento que ordena prioridades, jerarquiza instrumentos y ofrece una lectura sistemática del vínculo bilateral y regional.

Estados Unidos, por su parte, ha reincorporado explícitamente a América Latina en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 , donde afirma un “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. El hemisferio occidental es concebido como una zona de influencia que debe mantenerse libre de incursiones externas consideradas hostiles. El documento prioriza control migratorio, seguridad, cadenas de suministro y acceso a minerales críticos, y legitima una política más unilateral y coercitiva .

Ambos enfoques, aunque distintos, comparten el hecho de dejar explícitos programáticamente sus intereses en la región. Frente a ello, la India presenta una diferencia sustantiva. Nueva Delhi no tiene embajadas en 15 países latinoamericanos —entre ellos Bahamas, Costa Rica y Uruguay— y tampoco cuenta con un documento que sistematice su política hacia la región. Esta combinación no refleja desinterés, sino una presencia aún incipiente, pero en expansión, que progresa de manera gradual mediante arreglos multilaterales y vínculos bilaterales selectivos.

BRICS, Caribe y CELAC: la vía multilateral de la India en América Latina

El principal canal multilateral de proyección india hacia América Latina ha sido, en los últimos años, el BRICS. La presidencia pro tempore asumida por la India en diciembre de 2025, tras el ciclo brasileño , busca reforzar esta dimensión. Si Brasil actuó como puente entre el bloque y América Latina durante la cumbre de Río de Janeiro de 2025, India hereda ahora la tarea de consolidar ese acercamiento desde una lógica menos expansiva y más institucional.

La agenda de Nueva Delhi para el BRICS se articula en torno a ejes como resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad , priorizando mecanismos existentes —como el Nuevo Banco de Desarrollo— antes que la creación de nuevas iniciativas de alto perfil. En este marco, América Latina no aparece como un espacio de disputa, sino como un socio natural dentro del Sur Global, especialmente en temas de financiamiento, transición energética y cooperación tecnológica.

Más allá del BRICS, el Caribe representa el caso más avanzado de este enfoque multilateral. La primera Cumbre India–CARICOM, celebrada en 2019 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, sentó las bases de una cooperación estructurada. La segunda cumbre, realizada en noviembre de 2024 en Georgetown , Guyana, profundizó esta agenda en agricultura climáticamente inteligente, seguridad alimentaria, salud, energías renovables, economía azul y digitalización. La experiencia de la pandemia –cuando India suministró vacunas a países caribeños excluidos de las cadenas globales– reforzó el valor político y práctico de esta cooperación Sur–Sur. La tercera cumbre India–CARICOM ya está prevista para celebrarse en territorio indio.