A pesar del alto riesgo que representan los ataques, cada vez más recurrentes, a instalaciones energéticas en Oriente Medio, la posibilidad de una desescalada parece muy lejana. Ahora que el conflicto se acerca a su cuarta semana, tanto del lado de Estados Unidos e Israel como del de Irán el mensaje parece ser uno: más fuego. En la mañana de este viernes, drones israelíes atacaron una refinería de petróleo en Kuwait, mientras Israel continuó bombardeando Teherán y anunció haber matado al portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Según las autoridades de Kuwait, en la refinería Mina Al-Ahmadi se desató un incendio cuando los drones iraníes impactaron, y ahora equipos de bomberos trabajan en el lugar para apagar el fuego. Esta instalación, con capacidad para procesar unos 730.000 barriles de petróleo al día, ya había sufrido daños el jueves en otro ataque de Teherán. Es una de las tres refinerías de petróleo de Kuwait, una pequeña nación rica en petróleo a orillas del Golfo Pérsico.

Además, fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas aéreas interceptaron los primeros disparos dirigidos hacia la ciudad, donde la población celebraba el Eid al-Fitr, el fin del mes bendito de Ramadán, y las mezquitas realizaban la primera llamada a la oración del día.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin informó de un incendio tras el impacto de metralla de un proyectil interceptado en un almacén, y Arabia Saudí reportó el derribo de varios drones que tenían como objetivo su provincia oriental, rica en petróleo.

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Estos nuevos ataques se produjeron tras una jornada intensa el jueves, en la que Teherán atacó infraestructura energética en la región y lanzó más de una docena de misiles contra Israel luego del ataque a South Pars, la parte iraní del yacimiento de gas más grande del mundo que se encuentra en alta mar en el Golfo Pérsico y es propiedad conjunta con Qatar. Dado que aproximadamente el 80% de la energía de Irán se genera a partir de gas natural, el ataque representó una amenaza directa para el suministro eléctrico del país.

Ahora bien, el fuego no sólo vino de parte de Teherán. Israel y EE.UU. también lanzaron ataques, uno de los cuales mató a Mohammad Ali Naeini, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, según anunció esta entidad. Naini "fue martirizado en el cobarde y criminal ataque terrorista perpetrado al amanecer por el bando estadounidense-sionista”, dijo la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado en su sitio web Sepah News.

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Además, poco después de que Israel anunciara el inicio de nuevos ataques, se escucharon explosiones en Teherán. También se han reportado bombardeos en Isfahán y Yazd, donde parece que fueron bombardeadas dos instalaciones militares. Más de 1.300 personas han muerto en Irán por la guerra.

“El cese de la guerra debe ir acompañado de garantías”

En un mensaje de condolencias por el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, por un ataque de Israel , el líder Supremo del país, Mojtaba Jamenei, afirmó este viernes que “se debe arrebatarles la seguridad a los enemigos internos y externos, y otorgársela a todos nuestros conciudadanos”. Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, Alí Jamenei, de 86 años, a quien mató un bombardeo conjunto de Washington y Tel Aviv el primer día de la guerra.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo una llamada con su homóloga de Reino Unido, Yvette Cooper, a quien le insistió que cualquier fin a la guerra en curso con Estados Unidos e Israel debe incluir garantías para prevenir futuros ataques, de acuerdo a los medios iraníes.

“El camino hacia la normalización de las relaciones pasa por el cese de estos ataques. El cese de la guerra debe ir acompañado de garantías para prevenir la repetición de tales agresiones”, afirmó Araghchi citado por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

También advirtió contra cualquier apoyo a Estados Unidos e Israel durante la escalada. “Tales acciones sólo agravarán la situación y la complicarán aún más”, declaró. En esa línea, instó al Reino Unido a abstenerse de cooperar con Washington y Tel Aviv “en los ámbitos militar y mediático”.

Araghchi además criticó la postura del Reino Unido y de otros países europeos, afirmando que Irán fue atacado mientras participaba en labores diplomáticas. Luego añadió: “Respetamos la soberanía de los países vecinos y no tenemos intención de atacarlos”, declaró.

“Sin embargo, lamentablemente, las bases estadounidenses en estos países se utilizan para atacarnos, y estos países no han cumplido con su responsabilidad internacional de impedir el uso de sus territorios para ataques contra Irán”, agregó.

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Así mismo, Araghchi condenó el ataque contra las instalaciones de South Pars y expresó su preocupación por lo que describió como una falta de condena, según informó IRNA. Justamente, el día anterior el ministro había advertido que no mostraría ninguna moderación si su infraestructura de gas volvía a ser atacada.