El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pronunció un discurso de gran alcance en el Foro TRT World de 2025 este viernes, condenando el genocidio que Israel perpetra en Gaza y denunciando el fracaso de la comunidad internacional a la hora de defender la justicia, la paz y la moralidad.
Justamente, el mandatario cuestionó las narrativas que defienden a Tel Aviv, señalando: “Israel tiene armas nucleares y la capacidad de atacar Gaza cuando y como quiera, ¿cómo puede ser inocente?”.
También acusó a Israel de utilizar el hambre como arma, especialmente contra los niños, en medio de una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna. “Israel utiliza el hambre como un arma letal, especialmente contra los niños”, aseveró.
“En Gaza, casi ningún edificio permanece intacto. Escuelas, iglesias, mezquitas y hospitales han sido bombardeados. Dicen: ‘Israel es inocente’. ¿Cómo es posible?”, insistió.
En esa línea, el líder turco también condenó la “maquinaria” propagandística de Israel “que se basa en mentiras”, al señalar el costo que ha tenido para los periodistas en Gaza. “Contra la maquinaria de propaganda israelí, 270 periodistas que buscaban exponer la verdad sobre el terreno y revelar las falsedades de Tel Aviv han sido asesinados”, señaló y enfatizó la responsabilidad moral de los medios de comunicación de defender la justicia.
Además, Erdogan criticó a las instituciones internacionales encargadas de mantener la paz y la estabilidad, acusándolas de ignorar las masacres y de no prevenir el genocidio.“Quienes tienen la responsabilidad de proteger la paz mundial no han logrado detener las masacres, prevenir el genocidio ni salvar la vida de los niños”, declaró Erdogan.
Tregua en Gaza
Refiriéndose al frágil alto el fuego en Gaza, Erdogan afirmó que Hamás ha demostrado diligencia en el cumplimiento de los términos, al tiempo que acusó a Tel Aviv de buscar pretextos para violar el acuerdo y reanudar sus ataques. "Todos conocen el pésimo historial de Israel en cuanto al cumplimiento de sus promesas", añadió.
El presidente Erdogan también expresó optimismo sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, declarando que Türkiye cree que "pronto se encontrará un punto medio" que permita a ambas naciones "convivir en paz nuevamente".
Reafirmando la política exterior de principios de Türkiye, Erdogan declaró que Ankara "condena enérgicamente las atrocidades cometidas contra civiles" en Al Fasher, Sudán, e instó a tomar medidas inmediatas para detener la violencia.
La novena edición del Foro TRT World empezó en Estambul este viernes, reuniendo a líderes, expertos y agentes de cambio de todo el mundo para debatir cómo se están reconfigurando las realidades globales en medio de la incertidumbre.
Bajo el lema “El reinicio global: del viejo orden a las nuevas realidades”, el evento de dos días explorará cómo los cambios en economía, tecnología, medios de comunicación y derecho internacional están redefiniendo el mundo en el que vivimos.
Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro anual es un espacio para poner sobre la mesa asuntos poco abordados y para cuestionar el papel de los medios en la conformación de narrativas globales.