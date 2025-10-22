En los despachos de Washington y en las plantas de ensamblaje de Estados Unidos, los gigantes de la industria armamentística —Lockheed Martin y RTX— se frotan las manos. La guerra siempre tiene un precio, y en este caso, también una rentabilidad que se traduce en miles de millones de dólares. Los conflictos en Israel y Ucrania, dos de los principales clientes de la maquinaria bélica estadounidense, han disparado la demanda de misiles, municiones y sistemas de defensa aérea, catapultando los beneficios de estas compañías.

Misiles, municiones y sistemas de defensa aérea han sido los motores que han elevado sus resultados, mientras Lockheed celebra un contrato millonario del Pentágono: 12.500 millones de dólares para la entrega de 296 cazas F-35, un encargo que refuerza su posición en el mercado global de defensa.

RTX, antes conocida como Raytheon, ha encontrado también un impulso inesperado en la escasez de aviones comerciales nuevos. Mantener operativas las flotas más antiguas ha significado mayores ingresos por mantenimiento y reparación, además de un repunte en las ventas de motores de reacción.

Northrop Grumman, aunque revisó a la baja sus previsiones de ventas para 2025, asegura que la rentabilidad superará lo esperado. La diferencia radica en los tiempos: algunos contratos se retrasan, pero cuando llegan, impactan con fuerza en sus cifras.

Más allá de la reposición de armas gastadas en conflictos globales, el sistema de defensa de misiles Golden Dome, legado de la administración Trump, dibuja un nuevo panorama de oportunidades. RTX ya apunta a los miles de millones que Estados Unidos planea invertir en el proyecto: “Actualmente, estos contratos no están en nuestro backlog, pero podrían sumarse en el futuro”, explican sus directivos.

El Golden Dome, con un costo estimado de 175.000 millones de dólares, aún es un misterio en su arquitectura básica. Lanzadores, interceptores, estaciones de control y emplazamientos todavía no se han definido, pero su sola perspectiva promete un terreno fértil para Lockheed, Northrop, RTX y Boeing.

Para Kathy Warden, directora ejecutiva de Northrop, el mensaje es claro: “Nos complace ver la urgencia con que la administración prioriza la protección del país y las oportunidades que esto genera”.



Aumento en la demanda de misiles





Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa del mundo, elevó el martes sus previsiones de ingresos y beneficios para 2025, impulsado por la demanda sostenida de sus cazas y municiones en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

La compañía, fabricante de los cazas furtivos F-35, informó que las ventas de su división aeronáutica crecieron un 11,9 % en el tercer trimestre, alcanzando los 7.260 millones de dólares.

Lockheed ahora proyecta un beneficio por acción de entre 22,15 y 22,35 dólares para 2025, frente a su estimación previa de 21,70 a 22,00 dólares. Además, elevó el extremo inferior de su previsión de ventas a 74.250 millones de dólares, desde 73.750 millones, manteniendo el extremo superior en 74.750 millones.