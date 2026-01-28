Más de medio millón de inmigrantes en España ahora podrán poner en regla su situación durante los próximos meses. Este martes, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto que permitirá a los beneficiarios acceder a permisos de residencia y de trabajo.

La medida es fruto de un acuerdo entre el partido gobernante, PSOE, y el partido Podemos. Surge a partir de una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por organizaciones sociales bajo la plataforma “Regularización Ya”, y que reunió más de 700.000 firmas en todo el país.

¿El objetivo? Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del gobierno, Elma Saiz, es ofrecer al colectivo migrante la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos", así como responder a "una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía".

Pero, ¿qué implica exactamente la medida y qué no? Aquí algunas claves.

¿Quiénes se benefician y cuáles son los plazos?

Según las estimaciones del partido Podemos, la medida beneficiará a entre 500.000 y 800.000 personas que ya se encuentran en España en situación irregular o que son solicitantes de asilo.

Las personas que podrán acogerse debieron residir en España antes del 31 de diciembre de 2025 y necesitan acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país. También se incluye a los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su caso antes de la misma fecha.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de este año.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la regularización?

Para demostrar la residencia, se aceptará una amplia variedad de documentos, tanto públicos como privados, o una combinación de ambos. Entre ellos figuran certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, informes médicos, recibos de suministros o justificantes de envío de remesas, una de las principales demandas de las organizaciones sociales ante las dificultades de muchas personas migrantes para acceder a documentación formal.

Otro requisito clave es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.