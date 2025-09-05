En una calle abarrotada de carpas improvisadas para los desplazados en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, Abu Samer se sienta desplomado en una desvencijada silla frente a su tienda de campaña.

Su cuerpo y mente, agotados por la hambruna y el constante desplazamiento durante casi dos años, intentan hacer una breve siesta en medio de los escombros de Gaza. Es una noche sofocante de verano.

Pero el esfuerzo resulta inútil.

“Cierro mis ojos, pero el sueño se me escapa”, cuenta Samer, un palestino de unos 50 años, a TRT World. “El ruido, el miedo y mis pensamientos que no cesan, todo me impide dormir. Cuando finalmente concilio el sueño, los ruidos de las explosiones me despiertan de golpe”.

Para Samer –como para los más de dos millones de habitantes de Gaza– dormir se ha convertido en un lujo en medio del dolor y la destrucción infligidos por Israel.

Como muchos padres, hace guardia frente a su tienda mientras su esposa e hijos intentan dormir cada noche, sacrificando su propio descanso por ellos.

“Me duelen el cuello y la espalda, y la silla es dura. Pero mi corazón es demasiado compasivo como para dejarlos sin nadie que los cuide”, explica.

En Gaza, la magnitud de la ofensiva –que ha matado a más de 64.000 personas– no solo se mide por la cantidad de bombas lanzadas o balas disparadas, sino también por la abrumadora cifra de noches en vela que los palestinos han sido obligados a soportar.

Y esta falta de sueño ha tenido consecuencias devastadoras.

Los médicos advierten que cientos de miles de palestinos sufren enfermedades físicas y mentales derivadas de la privación de sueño, incluido un severo trastorno de estrés postraumático (TEPT) debido al incesante estruendo de bombas, el retumbar de los tanques israelíes y el rugido de los aviones de guerra en el cielo.

“Lo que vemos hoy en Gaza es similar a los casos de tortura psicológica en prisiones, donde se utiliza la privación del sueño como método para quebrar el espíritu de una persona”, explica Mohammed S., un psiquiatra radicado en Gaza que no dio su apellido por razones de seguridad.

En cada rincón del enclave sitiado, de día y de noche, es común ver a personas intentando conseguir desesperadamente, al menos, unos pocos minutos de sueño: apoyados contra los restos de un muro, sentados en el suelo cabeceando, o tumbados en parte de un colchón compartido con la familia, entre decenas de personas en escuelas vacías, refugios de emergencia temporales o tiendas de campaña.

Relacionado TRT Global - Un ciclo de impunidad: cómo las “investigaciones” de Israel solo sirven para blanquear sus crímenes

El punto de quiebre

Con miles de casas y edificios residenciales completamente destruidos, no es extraño encontrarse a personas durmiendo amontonadas en refugios improvisados y construidos con láminas plásticas, o en las aceras al aire libre, cerca de escombros y aguas residuales.

Familias de hasta 25 personas suelen apiñarse en pequeñas tiendas, sin un espacio individual para dormir.

“Duermo en una silla sin respaldo y apoyo mi cabeza sobre mi bolso. En él guardo mis documentos de identidad: los mantengo cerca para no perderlos si nos bombardean”, cuenta Musa’ed Hamdouna, exconserje de una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Rafah, a TRT World.

No solo es el sonido aterrador de las bombas el que mantiene despierta a la población. Mientras las temperaturas alcanzan los 34 grados Celsius durante el día, la noche tampoco ofrece ningún alivio. Sin electricidad, el aire acondicionado no es más que es un sueño lejano.

Aquellos con suerte logran conseguir un ventilador de baterías, que al final solo moverá aire caliente dentro de la tienda. Aun así, es un lujo que pocos pueden permitirse.

“El calor es insoportable en este momento”, dice Um Yaman, una madre que vive cerca del Complejo Médico Al-Shifa, en el norte de Gaza. “La tienda es como un horno; no hay ventilador, ni aire fresco ni sombra. Los niños sudan y se mueven toda la noche”.

“Últimamente hemos optado por dormir afuera, en la acera, donde es un poco más fresco. Pero los niños se despiertan con los sonidos de los vehículos, los bombardeos y los gritos. Se me rompe el corazón por ellos, pero no hay nada más que pueda hacer”, agrega en conversación con TRT World.

Como si el hacinamiento y el calor sofocante no fueran suficientes para privar el sueño, también el miedo y la ansiedad sobre la ofensiva provocan insomnio, según estudios recientes.