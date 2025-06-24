TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye y UNRWA firman un acuerdo para abrir una oficina en el país: “Una decisión estratégica”
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) indicó que el acuerdo ayudará a ampliar su base de apoyo político y financiero.
Türkiye y UNRWA firman un acuerdo para abrir una oficina en el país: “Una decisión estratégica”
“Esta nueva oficina permitirá a la UNRWA diversificar y ampliar su base de apoyo político y financiero”, declaró el comisionado general de la agencia. / AA
24 de junio de 2025

Türkiye y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) firmaron un acuerdo para abrir una oficina de esta entidad en el país.

La UNRWA informó que el acuerdo “marca un hito en la relación entre la agencia y Türkiye, y es un testimonio del apoyo político y financiero del país” a la agencia. El pacto se firmó en el marco de la reunión 51 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) en Estambul.

Por su parte, Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia, celebró la medida, calificándola de una “decisión estratégica” que ayudaría a ampliar el apoyo hacia la agencia. 

“Esta nueva oficina permitirá a la UNRWA diversificar y ampliar su base de apoyo político y financiero”, declaró.

“También felicito al gobierno de Türkiye por haber incrementado su ayuda humanitaria a la UNRWA durante la ofensiva, combinando financiamiento para operaciones vitales y el envío de harina de trigo para la población de Gaza”, concluyó Lazzarini.

RelacionadoTRT Global - En visita histórica, Erdogan recibe al primer ministro de Armenia en Türkiye para impulsar la paz
RECOMENDADOS

Construir una alianza más sólida

“A través de este Acuerdo de País Anfitrión, la cooperación entre la UNRWA y el Gobierno de Türkiye está destinada a crecer, permitiendo a la agencia establecer vínculos y construir una alianza aún más sólida con las instituciones turcas y el público turco”, afirmó la entidad.

“Desde que se convirtió en miembro de la Comisión Asesora de la UNRWA en 1949, Türkiye ha sido un firme aliado y colaborador de la agencia en su misión de asistir a los refugiados palestinos”, agregó.

Durante décadas, la UNRWA ha proporcionado servicios esenciales, incluidos atención primaria de salud, educación y asistencia de emergencia, a los refugiados palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada, Gaza, Líbano, Siria y Jordania.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan
Türkiye destaca la eficacia de los sistemas de defensa aérea del país