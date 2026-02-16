TÜRKİYE
Erdogan dialoga con Al Nahyan sobre fortalecer vínculos entre Türkiye y Emiratos Árabes Unidos
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dialogó con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para analizar oportunidades de cooperación y avanzar en la profundización de la relación bilateral.
En julio, el presidente de Türkiye, Erdogan, y el de los Emiratos Árabes Unidos, Al Nahyan, se reunieron an Ankara. / Foto: AA [Archivo]
Con el objetivo de fortalecer la cooperación, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo el domingo una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Durante el diálogo, los líderes abordaron la ampliación de la cooperación y el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan y Al Nahyan analizaron distintas oportunidades de cooperación y evaluaron medidas para seguir consolidando los vínculos, en línea con sus intereses comunes y en beneficio de los pueblos de ambas naciones.

Los mandatarios reafirmaron su determinación de profundizar la relación entre Emiratos Árabes Unidos y Türkiye, apoyándose en los avances logrados en diversos ámbitos, especialmente en asociaciones para el desarrollo y proyectos de cooperación estratégica.

La conversación también incluyó un repaso de asuntos regionales e internacionales de interés mutuo, así como de los últimos acontecimientos en la región y de las gestiones que se llevan adelante en torno a estos temas.

Por último, los líderes señalaron que una reunión prevista originalmente para esta semana fue pospuesta para una fecha posterior y coincidieron en que será reprogramada a la mayor brevedad posible.

FUENTE:TRT Español y agencias
