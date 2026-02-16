Con el objetivo de fortalecer la cooperación, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo el domingo una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Durante el diálogo, los líderes abordaron la ampliación de la cooperación y el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan y Al Nahyan analizaron distintas oportunidades de cooperación y evaluaron medidas para seguir consolidando los vínculos, en línea con sus intereses comunes y en beneficio de los pueblos de ambas naciones.

Los mandatarios reafirmaron su determinación de profundizar la relación entre Emiratos Árabes Unidos y Türkiye, apoyándose en los avances logrados en diversos ámbitos, especialmente en asociaciones para el desarrollo y proyectos de cooperación estratégica.