La administración Trump está elaborando un controvertido plan para expulsar permanentemente hasta un millón de palestinos de Gaza y reubicarlos en Libia, según informó NBC News citando a cinco fuentes con conocimiento del asunto.
Dos de ellas y un exfuncionario estadounidense dijeron que el plan está siendo considerado con tanta seriedad que ya se habría discutido con las autoridades libias. A cambio de aceptar a los palestinos expulsados, Estados Unidos. liberaría miles de millones de dólares en fondos libios que mantiene congelados desde hace más de una década.
No obstante, en una reciente publicación en la plataforma X, la embajada de Estados Unidos en Libia ha negado estas afirmaciones: "El informe sobre supuestos planes para reubicar a los habitantes de Gaza en Libia es falso", declaró.
El jueves, el presidente Donald Trump reiteró su intención de tomar el control de Gaza durante una mesa redonda empresarial en Qatar. Afirmó que EE.UU. convertiría el enclave en una “zona de libertad” y aseguró que “no queda nada por salvar” en el territorio palestino.
Trump ya había presentado su idea sobre Gaza en febrero, proponiendo su reconstrucción y el desplazamiento forzado de sus habitantes, una propuesta que ha generado condena a nivel internacional. Además, autoridades palestinas, países árabes y la ONU han advertido que equivale a una limpieza étnica.
Basem Naim, alto funcionario de Hamás, declaró que no están al tanto de conversaciones sobre una posible expulsión.
“Los palestinos están profundamente arraigados a su tierra, firmemente comprometidos con su patria y dispuestos a luchar hasta el final, a sacrificarlo todo para defender su tierra, su hogar, sus familias y el futuro de sus hijos”, dijo Naim a NBC News.
“[Los palestinos] son los únicos que tienen derecho a decidir qué hacer o no hacer respecto a Gaza y su gente”.
“La humanidad ha sido abandonada”
La crisis en Gaza ha alcanzado uno de sus momentos más oscuros. Israel continúa su ofensiva genocida bloqueando por completo la entrada de alimentos y suministros, y bombardeando intensamente el enclave.
Funcionarios humanitarios advierten que la hambruna amenaza con extenderse por todo el enclave. Además, los médicos informan que ya no tienen medicinas para tratar enfermedades comunes.
Mientras tanto, los líderes israelíes amenazan con una invasión terrestre aún más intensa. El ejército israelí, con respaldo de EE.UU., se prepara para organizar una nueva estructura de distribución de ayuda, aunque organizaciones humanitarias alertan que el plan no cubrirá las necesidades masivas y podría restringir quién recibe la asistencia. No está claro cuándo comenzará esta operación ni quién la financiará.
“Esta es la fase más letal y destructiva de la ofensiva de Israel en Gaza, y el mundo ha desviado la mirada”, afirmó Bushra Khalidi, directora de políticas para Israel y los territorios palestinos ocupados en Oxfam.
“Tras 19 meses de horror, Gaza se ha convertido en un lugar donde el derecho internacional está suspendido y la humanidad ha sido abandonada”.
La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentra desplazada internamente, mientras Israel intensifica su ofensiva que desde octubre de 2023 ha matado a casi 64.000 palestinos —incluidos unos 11.000 que se teme están enterrados bajo los escombros de sus hogares bombardeados— y ha devastado gran parte del enclave.