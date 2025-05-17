La administración Trump está elaborando un controvertido plan para expulsar permanentemente hasta un millón de palestinos de Gaza y reubicarlos en Libia, según informó NBC News citando a cinco fuentes con conocimiento del asunto.

Dos de ellas y un exfuncionario estadounidense dijeron que el plan está siendo considerado con tanta seriedad que ya se habría discutido con las autoridades libias. A cambio de aceptar a los palestinos expulsados, Estados Unidos. liberaría miles de millones de dólares en fondos libios que mantiene congelados desde hace más de una década.

No obstante, en una reciente publicación en la plataforma X, la embajada de Estados Unidos en Libia ha negado estas afirmaciones: "El informe sobre supuestos planes para reubicar a los habitantes de Gaza en Libia es falso", declaró.

El jueves, el presidente Donald Trump reiteró su intención de tomar el control de Gaza durante una mesa redonda empresarial en Qatar. Afirmó que EE.UU. convertiría el enclave en una “zona de libertad” y aseguró que “no queda nada por salvar” en el territorio palestino.

Trump ya había presentado su idea sobre Gaza en febrero, proponiendo su reconstrucción y el desplazamiento forzado de sus habitantes, una propuesta que ha generado condena a nivel internacional. Además, autoridades palestinas, países árabes y la ONU han advertido que equivale a una limpieza étnica.

Basem Naim, alto funcionario de Hamás, declaró que no están al tanto de conversaciones sobre una posible expulsión.



“Los palestinos están profundamente arraigados a su tierra, firmemente comprometidos con su patria y dispuestos a luchar hasta el final, a sacrificarlo todo para defender su tierra, su hogar, sus familias y el futuro de sus hijos”, dijo Naim a NBC News.



“[Los palestinos] son los únicos que tienen derecho a decidir qué hacer o no hacer respecto a Gaza y su gente”.

