La búsqueda de comida en el norte de Gaza se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. Desde el pasado mes de mayo, al menos 2.500 personas han perdido la vida mientras intentaban acceder a ayuda alimentaria debido al bloqueo implacable de Israel. Así lo denunció la organización israelí de derechos humanos B’Tselem.

En una publicación reciente, B’Tselem difundió imágenes del cruce de Zikim, el único punto de entrada por el que la ayuda podía llegar al norte de Gaza hasta su cierre el 12 de septiembre. Las imágenes muestran a civiles caminando durante horas en busca de harina y suministros, solo para ser recibidos con disparos israelíes. Entre las víctimas se encontraba Ahmad Abu Rukbah, quien murió alcanzado por disparos mientras regresaba con un saco de harina. Su hermano Talal intentó detener la hemorragia con su camisa, pero Ahmad murió instantáneamente.

La suerte de Ahmad y Talal, es la de al menos 2.500 palestinos que han sido asesinados por francotiradores israelíes, y la de al menos 18.500 que han resultado heridos por esos disparos. Estas acciones, han sido denunciadas por esta ONG, y otras israelíes, como arma de guerra para perpetuar el genocidio en curso en Gaza.

Jefe de la UNRWA: “Buscan desmantelar la agencia en el enclave con los ataques”





Por otra parte, Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA), también denunció esta hambruna durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Según sus palabras, “durante casi dos años hemos sido testigos de un desprecio atroz por la vida y por el derecho internacional en el territorio palestino ocupado”.

Además, Lazzarini señaló que el ejército israelí busca poner fin a las acciones de la agencia de la ONU en el enclave: “Hemos sido atacados de manera implacable en flagrante violación de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Los ataques buscan desmantelar la agencia, poner fin al estatus de refugiado de los palestinos y debilitar aún más las perspectivas de una solución de dos Estados”.

Asimismo, explicó que la legislación israelí de este año facilitó “la salida del personal internacional de UNRWA en Gaza y Cisjordania, así como el cierre de nuestras escuelas en Jerusalén Este ocupado”. A pesar de contar con suministros “para mantener a toda la población de Gaza durante tres meses”, la agencia “ha sido bloqueada desde marzo” por las autoridades israelíes.

Por otra parte, Lazzarini condenó lo que describió como “una intensa y bien financiada campaña de desinformación encabezada por el gobierno de Israel”, advirtiendo que esta campaña ha “apuntado a legisladores en países donantes para desprestigiar a la agencia y asfixiar tanto el apoyo político como la financiación de su trabajo vital”.

El jefe de la UNRWA también señaló que la pérdida de dos de sus principales donantes, EE. UU. y la UE, ha provocado “un grave déficit y una crisis de flujo de efectivo”. En este contexto, alertó: “En ausencia de una entrada significativa de nuevos fondos, la entrega de servicios críticos a millones de refugiados palestinos en la región se verá comprometida antes de fin de año”.

Enfatizando la gravedad de la situación, Lazzarini advirtió que el genocidio en Gaza está “reconfigurando el sistema multilateral de manera profunda”. Por ello, instó a cada Estado miembro a defender “el derecho internacional bajo un orden basado en reglas”, y pidió “proteger el mandato de la UNRWA dentro de un proceso político con plazos definidos y financiar la provisión de servicios esenciales hasta que dicho proceso se complete”.

“Hoy nos enfrentamos a las consecuencias evidentes de la impunidad” aseguró.. Y advirtió que “la historia siempre preguntará a nuestros predecesores por qué no impidieron los genocidios”.