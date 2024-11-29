La vida, suele decirse, comienza a los 40 años.

Pero resulta que a los 44 ya eres viejo, según un nuevo estudio. O quizás a los 60 años, si tienes suerte.

La investigación, que realizaron en conjunto científicos de la Universidad de Stanford y de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, desafía radicalmente la creencia popular de que envejecemos poco a poco, lentamente.

Este nuevo estudio plantea la teoría de que el envejecimiento humano ocurre en dos oleadas repentinas o “ráfagas“, alrededor de los 44 y 60 años.

Aunque la gerontología, la disciplina que estudia la vejez y el proceso de envejecimiento, se ha extendido en los últimos años gracias a los avances científicos y tecnológicos, esto es algo que ha fascinado a la humanidad durante siglos.

Platón, el filósofo de la Antigua Grecia, creía que el envejecimiento trae libertad con respecto los deseos mundanos y distracciones juveniles. En contraste, el también filósofo griego Aristóteles aborrecía la vejez “como un declive natural que es tanto físico como moral".

Ahora bien, la nueva investigación, publicada en la revista Nature Aging, estudió el envejecimiento desde una mirada puramente física: rastreó cientos de miles de moléculas en las 108 personas evaluadas, la cuales tenían entre 25 y 75 años.

“No simplemente vamos cambiando paulatinamente con el paso del tiempo... Resulta que los años en la mitad de los 40 y los 50 son un momento de cambio drástico, al igual que los primeros años de los 60”, detalla dentro del estudio el profesor Michael Snyder, autor principal de la investigación y director del Centro de Genómica y Medicina Personalizada en la Universidad de Stanford.

El estudio, sin embargo, no indaga sobre por qué las edades de 44 años y 60 años podrían ser momentos clave en el proceso de envejecimiento. De ahí que los autores estén planeando investigaciones adicionales para aportar más claridad a su trabajo.

Una monja pasea por el centro de Madrid, sede de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento en 2002. Foto: Archivo Reuters

Los cambios no son lineales

El estudio confirma otras investigaciones no relacionadas y anteriores que también indicaron que los humanos no envejecen de manera gradual.

“Si bien muchos estudios han explorado cambios lineales durante el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el riesgo de mortalidad se acelera después de puntos temporales específicos, lo que indica la importancia de estudiar cambios moleculares no lineales”, escribieron los siete coautores de la investigación.

“El análisis reveló patrones consistentes y no lineales en marcadores moleculares de envejecimiento, con una desregulación sustancial que ocurre en dos momentos principales: aproximadamente a los 44 años y a los 60 años de edad cronológica”, especificaron los autores.