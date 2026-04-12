Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio concluyeron sin acuerdo tras casi 21 horas de diálogo en Islamabad, en una maratónica ronda diplomática mediada por Pakistán que terminó marcada por profundas diferencias entre ambas partes.
Las conversaciones se celebraron en el marco de una tregua de dos semanas acordada previamente por ambos países con el objetivo de explorar un acuerdo duradero que permita poner fin al conflicto.
Tras el encuentro, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que Washington había presentado a Teherán lo que describió como su “oferta final” para avanzar hacia un entendimiento.
“Nos marchamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y la mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, declaró Vance.
Asimismo, el vicepresidente subrayó que el principal obstáculo sigue siendo el programa nuclear iraní.
“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo”, afirmó en una breve conferencia de prensa. “El hecho simple es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitan alcanzarla rápidamente”.
En ese sentido, Washington sostiene que Irán optó por no aceptar las condiciones planteadas durante la ronda de conversaciones. Poco después de anunciar el resultado, Vance abandonó Pakistán a bordo del Air Force Two.
Teherán acusa a Washington de exigencias “excesivas”
Por su parte, desde Teherán las autoridades y medios estatales ofrecieron una lectura muy distinta del resultado del encuentro y atribuyeron el fracaso de las conversaciones a lo que calificaron como exigencias excesivas por parte de Washington.
La emisora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) afirmó que las “exigencias irrazonables” de Estados Unidos impidieron que las conversaciones avanzaran pese a los esfuerzos de la delegación iraní.
Del mismo modo, la agencia Fars News Agency sostuvo que Washington parecía buscar una excusa para abandonar la mesa de negociación, mientras que Press TV aseguró que las demandas estadounidenses hicieron imposible alcanzar un acuerdo.
En esa misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que participó en las conversaciones, afirmó que la delegación estadounidense no logró generar la confianza necesaria para avanzar.
“Mis colegas en la delegación iraní presentaron iniciativas constructivas, pero en última instancia la otra parte no pudo ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones”, escribió Qalibaf en una publicación en X.
Asimismo, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, señaló que el futuro del proceso dependerá de la actitud de Washington.
“El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena voluntad de la contraparte, de que se abstenga de demandas excesivas e ilegales y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán”, escribió Baqai en X.
No obstante, el portavoz añadió que nadie esperaba que las conversaciones alcanzaran un acuerdo definitivo en una sola ronda.
Por otro lado, el vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, reafirmó la postura de Teherán y aseguró que el país defenderá sus intereses estratégicos.
“Desde el fortalecimiento de nuestra posición en el estrecho de Ormuz hasta la búsqueda de compensaciones, defendemos firmemente los derechos del pueblo; este es nuestro compromiso con un Irán fuerte”, afirmó.
Cómo se desarrollaron las conversaciones
En cuanto al desarrollo de la ronda diplomática, la tercera fase de contactos cara a cara terminó durante la madrugada en la capital paquistaní.
La delegación estadounidense estuvo encabezada por Vance y contó con la participación del enviado especial Steve Witkoff y del asesor Jared Kushner.
Por parte de Irán, participaron Qalibaf, el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi y el alto funcionario de seguridad Ali Bagheri Kani.
Inicialmente, el proceso comenzó con contactos indirectos entre ambas delegaciones antes de pasar a reuniones cara a cara.
Posteriormente, según fuentes paquistaníes, las conversaciones se reanudaron el sábado por la noche tras una breve pausa cerca de la medianoche.
Al mismo tiempo, equipos técnicos trabajaban en comités especializados intercambiando textos escritos como parte del proceso, en lo que medios iraníes describieron como una “fase delicada”.
Impacto regional y tensión en el estrecho de Ormuz
Mientras tanto, la guerra ha sacudido la economía mundial y provocado fuertes aumentos en los precios internacionales del petróleo, especialmente después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del suministro mundial de crudo.
El control de este estrecho constituye, además, uno de los principales instrumentos de presión de Teherán.
En este contexto, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que dos buques de guerra cruzaron el estrecho como parte de una operación previa a su desminado.
De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país había iniciado “el proceso de desbloqueo” de la vía marítima.
Sin embargo, los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico de Irán, advirtieron que tratarán “severamente” a cualquier barco militar que atraviese el estrecho de Ormuz, según informó la televisión estatal iraní.
Trump, por su parte, restó importancia al resultado de las conversaciones.
“Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, declaró el mandatario ante periodistas.
Pakistán pide mantener el alto el fuego
Ante este escenario, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, instó a ambas partes a respetar la tregua mientras continúan los esfuerzos diplomáticos.
“Es imperativo que Teherán y Washington continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, afirmó.
Además, Dar señaló que Pakistán seguirá facilitando el diálogo entre ambos países.
El jefe de la diplomacia paquistaní explicó también que él mismo, junto con el jefe del ejército del país, el mariscal de campo Syed Asim Munir, participó en la mediación de varias rondas de conversaciones que se prolongaron durante cerca de 24 horas.
Reino Unido lamenta la falta de avances
Finalmente, desde Londres, el ministro británico Wes Streeting expresó su decepción por la falta de avances hacia el fin del conflicto.
“Es obviamente decepcionante que todavía no hayamos visto un avance en las negociaciones y un fin sostenible a esta guerra en Irán”, dijo a Sky News.