Türkiye se afianza en la élite mundial de la industria de defensa: cinco empresas de este país destacan entre las más valiosas del mundo en el sector en 2025, según el top 100 de la revista especializada Defence News. Este logro refleja el rápido crecimiento del sector y su influencia creciente en el mercado global.

Aselsan fue la compañía turca mejor posicionada en la lista, al situarse en el puesto 43, con ingresos de 3.540 millones de dólares. Esta empresa se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación de productos militares avanzados.

Por su parte, Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) ocupó el puesto 47. Conocida por su investigación y desarrollo de última generación, así como por su compromiso con las soluciones de alta tecnología, se ha enfocado en las exportaciones y la entrega de productos estructurales a gigantes de la aviación civil.

Luego, le siguió Roketsan, una institución líder para el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes y misiles, en el puesto 71.

En el puesto número 78 destacó Asfat, compañía bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, mientras que en el puesto 80 figuró la histórica Corporación de Maquinaria e Industria Química (MKE).

En comparación con 2024, TAI subió tres lugares, Asfat ascendió 16 posiciones y MKE avanzó cuatro. Estos resultados confirman la expansión sostenida de la industria turca, tanto a nivel nacional como más allá de sus fronteras.