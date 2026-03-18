En cuestión de horas, Irán ejecutó este miércoles su declaración de venganza por el asesinato de Ali Larijani , jefe de seguridad del país y uno de sus líderes más prominentes, en un ataque israelí el día anterior. Poco después de que el jefe del ejército Amir Hatami advirtiera de una represalia "decisiva y lamentable", la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que había lanzado misiles cerca de Tel Aviv “en venganza por la sangre del mártir, Dr. Ali Larijani y sus compañeros”.

Esta retaliación muestra que Teherán ha logrado mantener su posición en la guerra justo cuando enfrenta un golpe directo a su dirigencia, el cual llega además menos de un mes después de la muerte del líder Supremo, Alí Jamenei, también en un bombardeo de Israel y EE.UU. Y lo hace sin soltar el control estratégico que ejerce con el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, por el cual a cientos de kilómetros de distancia, el presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue presionando a la OTAN.

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De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abbas Araghchi, declaró que el sistema político del país se mantiene sólido a pesar de los asesinatos de altos funcionarios, insistiendo en que tales acciones no debilitarán la estructura del Estado. En una entrevista con el medio Al Jazeera, Araghchi señaló: "No entiendo por qué los estadounidenses y los israelíes aún no lo comprenden: la República Islámica de Irán tiene una estructura política fuerte con instituciones políticas, económicas y sociales bien establecidas". "La presencia o ausencia de un solo individuo no afecta esta estructura", añadió.

Además, a través de una publicación en X este martes, Araghchi advirtió que las consecuencias de la guerra en Oriente Medio tendrán efectos globales. La ola de repercusiones apenas comienza y los golpeará a todos, sin distinción de riqueza, fe o raza", escribió. Junto a su comentario publicó una copia de la renuncia del jefe de contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent , quien dijo abandonar el cargo por su oposición a este conflicto. "Cada vez más voces –incluyendo a autoridades europeas y estadounidenses– afirman que la guerra contra Irán es injusta. Más miembros de la comunidad internacional deberían hacer lo mismo", agregó.

La represalia de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber lanzado este miércoles los misiles Khorramshahr-4 y Qadr, equipados con ojivas múltiples, para vengar el asesinato de Larijani. Estos proyectiles tienen mayor probabilidad de evadir los sistemas de defensa de Israel y pueden saturar los sistemas de seguimiento por radar. Servicios médicos de ese país reportaron la muerte de dos personas en Ramat Gan, al este de Tel Aviv. Por su parte, la compañía ferroviaria nacional anunció que el impacto de la metralla interrumpió el servicio de trenes.

Un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu en la región informó haber visto al menos un misil con múltiples ojivas en el cielo sobre Tel Aviv, acompañado de fuertes explosiones. Además, el Canal 12 de Israel informó que un fragmento de un misil con múltiples ojivas impactó en Holon, causando daños.

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Adicionalmente, en la mañana del miércoles se reportaron nuevos ataques en varios países del Golfo, incluyendo la extensa provincia oriental de Arabia Saudí, donde se ubican muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que un proyectil provocó un pequeño incendio en su base en los Emiratos Árabes Unidos, cerca de Dubái, pero sin causar heridos. Sus declaraciones parecieron coincidir con las explosiones escuchadas cerca de la base aérea de Al Minhad, utilizada por países occidentales como centro de tránsito para Oriente Medio.

También, Arabia Saudí derribó un misil balístico dirigido contra la zona de la base aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas y aeronaves estadounidenses.

La embajada de EE.UU. en Bagdad también fue atacada por segundo día consecutivo a primera hora del miércoles, según informaron dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron con AP bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones.

Ataques en Irán

En medio de la respuesta de Teherán, Tel Aviv anunció un ataque contra el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, de acuerdo a un reporte del Canal 12. Y, posteriormente, las fuerzas israelíes aseguraron haberlo matado, informó la agencia de noticias AFP. Sin embargo, aún no hay confirmación iraní.

Además, el complejo de la central nuclear de Bushehr en Irán fue impactado por un proyectil, pero no se registraron heridos ni daños en la planta, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras recibir un informe. El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear. Ningún autor se ha atribuido este ataque.