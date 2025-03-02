NUEVA SIRIA
3 min de lectura
Israel se “prepara para defender” a los drusos de Siria, elevando tensiones con el nuevo gobierno
Israel asegura que se movilizará para “proteger” a la comunidad drusa de la ciudad de Yaramana. Sin embargo, líderes locales rechazan la intervención, asegurando que nunca la solicitaron.
00:00
Israel se “prepara para defender” a los drusos de Siria, elevando tensiones con el nuevo gobierno
Yaramana, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Israel, es una ciudad diversa en la que conviven drusos, cristianos y musulmanes sunníes y chiíes. / AA Archive
2 de marzo de 2025

Israel ha intensificado su postura contra la nueva administración siria bajo el pretexto de proteger a una de las minorías del país: la comunidad drusa de la ciudad de Yaramana, ubicada al sur de la capital Damasco. 

En este contexto el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó a las fuerzas militares de su país “prepararse para defender” a la comunidad, argumentando que la comunidad está bajo ataque del gobierno sirio. Sin embargo, líderes locales han rechazado cualquier intervención israelí, asegurando que nunca han solicitado su protección y que es el tejido social sirio el que garantiza su seguridad.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la ciudad “está actualmente bajo ataque por parte de las fuerzas del régimen sirio”, en referencia a la nueva administración. “Si la administración siria ataca a los drusos, será golpeada por nosotros”, advirtió Katz.

Esta decisión marca una nueva escalada del gobierno de Netanyahu contra la administración siria, que exige el fin de las reiteradas violaciones israelíes a su soberanía. Yaramana, ubicada a unos 60 kilómetros de la frontera con Israel, es una ciudad diversa en la que conviven drusos, cristianos y musulmanes sunníes y chiíes.

El viernes por la noche, ciertamente Yaramana fue escenario de tensiones que culminaron con la muerte de un oficial de seguridad sirio a manos de una milicia armada vinculada al antiguo régimen, conocida como "Escudo de Yaramana".

"Nunca hemos pedido protección"

RECOMENDADOS

Por su parte, Rabie Munzer, miembro del Grupo de Acción Civil de Yaramana, rechazó la intervención israelí en los acontecimientos de la ciudad durante unas declaraciones televisadas. “Hemos vivido en Yaramana durante cientos de años, sin necesitar protección de nadie. Lo que nos resguarda es el tejido social sirio, del cual nos consideramos una parte integral”, afirmó.

Las agresiones de Israel sobre Siria

Israel, que se presenta como garante de la protección de los sirios, ha intensificado su ocupación en los Altos del Golán sirios tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024. El país amplió su control al tomar la zona desmilitarizada, lo que constituye una clara violación del acuerdo de separación de fuerzas firmado con Siria en 1974.

Paralelamente, Israel intensificó sus ataques aéreos contra posiciones militares sirias en distintos puntos del país, contribuyendo al agravamiento de la crisis de seguridad en la región. Estos bombardeos no solo han afectado las capacidades militares del nuevo gobierno sirio, sino que también han incrementado las tensiones en una región ya marcada por décadas de conflicto.





FUENTE:TRT World & Agencies
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Un año después de la caída de Al-Assad en Siria, Türkiye y EE.UU. destacan los avances del país
Así avanza la transformación política en Siria un año después de la caída del régimen de Al-Assad
Cristianos de Siria vuelven a sus aldeas y reconstruyen sus vidas, a un año de la caída de Al-Assad
“Pintar es devolver vida”: Al Shab, la artista que impulsa la reconstrucción de Siria con sus obras
Israel mantiene ataques en el sur de Siria pese a llamado de Trump de no “interferir”
Nuevo ataque de Israel en Siria: bombardeo en periferia de Damasco deja al menos 13 muertos
Entre las ruinas y los sueños: una familia siria encuentra en el taekwondo “un faro de esperanza”
Reunión “constructiva” entre Trump y Al-Sharaa afianza lazos de Siria y EE.UU. en momento histórico
El presidente de Siria, Al-Sharaa, llega a EE.UU. para reunión clave con Trump tras visitar Brasil
Siria y Rusia buscan restablecer sus lazos tras la reunión entre Putin y Al-Sharaa
¿Qué viene ahora para Siria con la transición democrática tras años de guerra civil bajo dictadura?
Siria anuncia resultados de las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Al-Assad
Siria cuenta los votos en las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Assad
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio
Al-Sharaa llega a Nueva York en la primera participación de un presidente sirio en la ONU desde 1967
Revitalizar la economía de Siria: el plan de Damasco para borrar dos ceros y revaluar su moneda
Ataque de Israel mata a seis militares sirios cerca de Damasco y desata condena internacional
Israel sigue atacando Siria: Damasco denuncia expansionismo y violación de zona desmilitarizada