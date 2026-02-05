El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este jueves durante su vuelo de regreso desde el Cairo que, Türkiye hace todo lo posible para reducir la tensión entre Estados Unidos e Irán sin arrastrar a la región a un nuevo conflicto o al caos.

En este contexto, recordó que mantuvo recientemente llamadas telefónicas con ambos líderes: tanto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, como con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Además, sostuvo que también mantuvieron un encuentro trilateral en Estambul con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan.

En la misma línea, el mandatario subrayó que la vía para resolver los problemas no es el conflicto, sino el entendimiento y la negociación y aseguró que el proceso sigue vivo y con terreno abierto para el diálogo. Según Erdogan, tras avances en conversaciones técnicas, sería beneficioso entablar negociaciones a nivel de líderes.

Asimismo, Erdogan enfatizó que Türkiye espera que los problemas se resuelvan mediante el diálogo y que no surja un nuevo conflicto en la región. Asimismo, destacó que Arabia Saudí también busca que prevalezca la calma, la paz y el sentido común en la zona, y que, en términos generales, las sensibilidades de ambos países coinciden.

“Todos saben que una paz, estabilidad y tranquilidad plenamente consolidadas en nuestra región nos beneficiarían a todos. Por ello, situarse del lado de la paz es la opción más racional”, afirmó el presidente turco, señalando que los países de la región han comprendido esta realidad tras los procesos conflictivos de los últimos años y respaldan la postura de Türkiye .

“Nuestra región está saturada de sangre, lágrimas y guerras. Ahora queremos hablar de paz y tranquilidad, y aumentar la cooperación. Los problemas siempre existirán; los desacuerdos forman parte de las relaciones internacionales”, afirmó el mandatario.

Erdogan: “Garantizar la estabilidad en Gaza también es un interés de Egipto”

Consultado sobre si los enfoques de Egipto coinciden con los de Türkiye en la cuestión de Gaza, Erdogan afirmó que Egipto es uno de los países que siente más de cerca los efectos de la opresión en Gaza y que tampoco quiere que el conflicto en Gaza y Palestina se profundice.

El presidente explicó que la región no está en condiciones de soportar un nuevo incendio, y las autoridades egipcias lo comprenden perfectamente. La inestabilidad sistemática que Israel ha generado en la región durante años también ha desgastado a Egipto con el tiempo.