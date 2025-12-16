MUNDO
2 min de lectura
Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney
La Policía de Australia abrió una investigación por los hechos, después de que se encontraran varias cabezas de cerdo en el cementerio de un suburbio del suroeste de Sídney.
Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney
La policía custodia la casa de los sospechosos tras el tiroteo en Bondi Beach, Sídney. / Reuters
16 de diciembre de 2025

Un cementerio musulmán en Australia fue profanado con cabezas de cerdo decapitadas tras el tiroteo masivo en la playa Bondi Beach de Sídney, según informaron medios locales este lunes.

Uno de los videos publicados muestra un cementerio musulmán en el suburbio de Narellan, en el suroeste de Sídney, vandalizado con cabezas de cerdo descuartizadas y con partes del cuerpo de los animales, según el sitio web de noticias local news.com.au.

En un comunicado, la policía dijo este lunes que recibió reportes de restos de animales dejados en la entrada de un cementerio en Richardson Road, Narellan.

“Los agentes acudieron al lugar y encontraron varias cabezas de cerdo en la escena. La policía abrió inmediatamente una investigación sobre el incidente”, indicó el comunicado.

“Las cabezas de cerdo han sido retiradas y desechadas apropiadamente”, agregaron las autoridades, mencionando que las indagaciones sobre los hechos continúan.

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Español - Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia

La profanación ocurre apenas un día después de que la policía australiana informara que dos atacantes no identificados –un hombre de 50 años y su hijo de 24 años– abrieron fuego a lo largo de Bondi Beach en Sídney en la noche del domingo, matando a 15 personas e hiriendo a otras 42.

Uno de los dos agresores fue abatido, mientras que el otro sufrió heridas críticas, dijo la policía, declarando el incidente como un “acto terrorista”.


FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato