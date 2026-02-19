En una diplomacia ambivalente que pendula entre los esfuerzos de negociación y la posibilidad de un ataque militar, Estados Unidos volvió a elevar el tono de sus mensajes hacia Irán. Apenas horas después de que concluyera la reciente ronda de diálogo que sostuvieron ambos países en Ginebra, la Casa Blanca lanzó este miércoles lo que a todas luces es una advertencia: Teherán sería “muy inteligente” si acepta un acuerdo con Washington, pues hay “muchos motivos” para un ataque en su contra. Irán le salió al paso a las declaraciones al afirmar el jueves que su programa nuclear está alineado a las normas internacionales y ningún país puede privarlo de este derecho.

"El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo a las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología", declaró, Mohamad Eslami, jefe de energía atómica de Irán, en un video publicado en medios locales el jueves. También agregó que a Teherán tampoco se le puede impedir la posibilidad de enriquecimiento nuclear. "La base de la industria nuclear es el enriquecimiento. Cualquier cosa que se quiera hacer en el proceso nuclear, necesita combustible nuclear", insistió.

Ya Irán ha dicho largamente que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear, como argumenta Washington. Y, justo allí, en la Casa Blanca, parece estarse desarrollando una ola de reuniones y cálculos sobre qué camino tomar respecto a Teherán. El medio Axios reportó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió con sus asesores y funcionarios más cercanos este miércoles para analizar los desarrollos más recientes y los posibles próximos pasos, mientras el propio Gobierno ha reconocido avances limitados en las conversaciones indirectas con Irán.

Citando a dos oficiales estadounidenses, Axios indicó que el encuentro incluyó al enviado para Oriente Medio Steve Witkoff, al asesor principal Jared Kushner, al secretario de Estado Marco Rubio y a otros altos funcionarios. Trump fue informado sobre las negociaciones nucleares celebradas esta semana en Ginebra y revisó posibles opciones a seguir.

Y es aquí donde la diplomacia ambivalente vuelve a surgir. Según Axios, durante la reunión, los funcionarios advirtieron que cualquier acción militar de EE.UU. contra Irán podría escalar y convertirse en un conflicto más amplio y prolongado. Una alerta que se da en medio de reportes de las cadenas CNN y CBS acerca de que el ejército estadounidense está preparado para lanzar ataques contra Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente aún no ha tomado una decisión. Lo único tangible, hasta el momento, es el notable despliegue aéreo y naval que Washington tiene en Oriente Medio.

“Hay muchos motivos” para un ataque de EE.UU. a Irán

La encargada de escalar el tono que EE.UU. venía manejando con respecto a Irán en los últimos días fue la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En su habitual conversación con los medios este miércoles, la funcionaria señaló que “hubo un poco de progreso” en el diálogo celebrado el martes en Ginebra, pero matizó rápidamente que “todavía estamos muy alejados en algunos temas”.

Además, indicó que se espera que los funcionarios iraníes proporcionen más detalles en las próximas semanas y que el presidente Trump “seguirá observando cómo evoluciona esto”.

Entonces sacó a relucir una advertencia que también se puede leer como amenaza. Al enfatizar que la diplomacia es siempre la primera opción del mandatario estadounidense, Leavitt advirtió que “Irán sería muy inteligente en llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con esta administración”.

Ante la pregunta de por qué se evalúa un posible ataque de Washington contra Teherán si Trump ha sostenido que los ataques de junio de 2025 “destruyeron totalmente” las instalaciones nucleares iraníes, Leavitt respondió: “Hay muchos motivos y argumentos que uno podría esgrimir para un ataque contra Irán”, sin ofrecer detalles.

Leavitt señaló que Trump está consultando con su equipo de seguridad nacional y otros funcionarios sobre los próximos pasos. Y calificó de “justa” una pregunta sobre un posible plazo para Irán, pero se negó a fijarlo.

Fuente revela que EE.UU. espera propuesta de Irán

En paralelo, nuevas señales apuntan a que el canal diplomático sigue activo pese al endurecimiento del discurso. Según un informe de la agencia de noticias Reuters, que cita a un funcionario estadounidense, Washington está a la espera de que Teherán presente una propuesta por escrito tras la reciente ronda de diálogo en Ginebra.