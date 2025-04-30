El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, manifestó este miércoles que su país recibe con satisfacción la actitud de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que "tiene en cuenta sus preocupaciones", añadiendo que se entienden mutuamente en los asuntos relacionados con Siria.
"Creo que mi amigo Trump y yo vamos a traer un impulso muy diferente" a las relaciones entre Estados Unidos y Türkiye en los próximos días, afirmó Erdogan en su vuelo de regreso de Roma, donde mantuvo un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
El mandatario turco añadió que se reunirá personalmente con Trump en cuanto se presente la oportunidad, y añadió que su conversación telefónica fue "bastante cordial, productiva y amistosa".
Ataques de Israel en Siria buscan “expandir” el sufrimiento
Durante su conversación con la prensa, el presidente Erdogan también calificó los recientes ataques de Israel contra Siria como un intento por “expandir el conflicto, el derramamiento de sangre y el sufrimiento en nuestra región”.
“Israel está ampliando progresivamente la ola de violencia y agresión que comenzó en Gaza y otras ciudades palestinas”, declaró. “Ahora buscan propagar el fuego a Siria y derramar más sangre”.
Tel Aviv informó este miércoles que lanzó una “operación de advertencia” en Siria, en lo que representa violación más reciente de la soberanía del país. Ese mismo día, el Ministerio de Salud sirio informó que 11 personas murieron en Ashrafieh Sahnaya, en el sur del país, en un ataque atribuido a “grupos fuera de la ley”.
El mandatario turco destacó que los bombardeos israelíes previos en territorio sirio buscan “sabotear el clima positivo surgido con la nueva administración en Damasco”, y subrayó que estas “provocaciones” por parte de Tel Aviv “son inaceptables”.
“Mostraremos nuestra reacción de diversas maneras ante cualquier intento que arrastre a nuestro país vecino, Siria, hacia un nuevo espiral de inestabilidad”, advirtió Erdogan. “El objetivo de Türkiye no es aumentar el conflicto, sino promover la paz y la estabilidad en la región”, insistió.
“Israel no está dispuesto a aceptar un alto el fuego permanente”
Erdogan también abordó la situación en Gaza, señalando la falta de voluntad de Israel para alcanzar una tregua a largo plazo. “Israel no está dispuesto a aceptar un alto el fuego permanente”, afirmó. Y añadió: “Sin presión por parte de Estados Unidos, Israel no tiene intención de ofrecer garantías en ese sentido”.
El mandatario explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye mantiene contactos periódicos sobre ayuda humanitaria tanto con países occidentales como con Palestina e Israel.
En este contexto, el presidente señaló que Ankara ha reajustado sus prioridades. “Aunque no hemos cambiado de enfoque, ahora damos prioridad a la apertura de corredores humanitarios. Aunque las partes continúen la ofensiva , es fundamental que la población civil no sea tomada como rehén ni privada de sus necesidades básicas”, indicó.
Guerra de Rusia y Ucrania
Respondiendo a una pregunta sobre el anuncio de Rusia de un alto el fuego unilateral entre el 8 y el 11 de mayo, Erdogan explicó que alberga la esperanza de que esta tregua temporal pueda ampliarse y fortalecerse.
“Esperamos que este alto el fuego pueda ampliarse y fortalecerse. Ojalá esta tregua temporal abra la puerta a una paz duradera”, declaró el mandatario turco. Erdogan recordó que Türkiye, desde el inicio del conflicto, ha sostenido que la guerra entre Rusia y Ucrania sólo puede resolverse “mediante una paz justa y duradera”.
“Nunca hemos perdido la esperanza. Incluso en los momentos más intensos del conflicto, hemos reunido a las partes en la mesa y ofrecido negociaciones por la paz”, afirmó. No obstante advirtió que este tipo de procesos son vulnerables a provocaciones y a interferencias externas. “Por ello, tanto Rusia como Ucrania deben expresar sinceramente su compromiso con la paz, y esta guerra debe llegar a su fin”, señaló.
Según Erdogan, el conflicto ha tenido consecuencias que trascienden las fronteras de los países involucrados. “Esta guerra no solo ha perjudicado a los países implicados, sino que también ha tenido repercusiones globales. Han perdido todos, pero sobre todo Rusia y Ucrania. En cambio, una paz justa no tiene perdedores”, enfatizó.
“Türkiye seguirá contribuyendo y apoyando todos los esfuerzos hacia la paz”, concluyó.