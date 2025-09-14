El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, instó este viernes a la comunidad internacional a reconocer la realidad en Gaza y a exigir responsabilidades a Israel por crímenes de lesa humanidad, como “primer paso hacia un mundo más justo”.

Las declaraciones las realizó en una conferencia organizada por el Instituto de Asuntos Internacionales (IAI) de Roma, uno de los principales think tanks italianos, donde abordó la coyuntura internacional y respondió a preguntas de los asistentes.

Fidan subrayó que Türkiye e Italia no solo son vecinos en el Mediterráneo, sino también aliados en la OTAN y socios del G20, con un papel clave en la estabilidad de la región mediterránea y africana.

“La asociación entre Türkiye e Italia se despliega como las alas de un águila a través del Mediterráneo y el norte de África... No es una alianza circunstancial. Es una entidad estratégica nacida de la historia, la geografía y el futuro comunes”, afirmó.

El jefe de la diplomacia turca recalcó que, en un momento de transformaciones globales, la cooperación entre Ankara y Roma es más crucial que nunca, al contar ambos países con capacidad para influir en los acontecimientos regionales y más allá.

Destacó a Italia como uno de los principales socios económicos de Türkiye con potencial para ampliar la cooperación en defensa, industria, energía, ciencia y conectividad.

También destacó la importancia de los ejercicios conjuntos en el marco de la OTAN y el intercambio de inteligencia con Italia en la lucha contra el terrorismo, y sostuvo que, bajo el liderazgo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se podría reforzar la colaboración en África.

Fidan elogió además el respaldo de Italia a la candidatura de Türkiye para ingresar en la Unión Europea, al tiempo que llamó la atención sobre los retos de la política exterior del bloque y el papel de Roma en la revitalización de las relaciones con Ankara.

A su juicio, la presencia de Türkiye en la mesa europea resulta esencial para la estabilidad del continente. Asimismo, abogó por un liderazgo proactivo conjunto con Italia en el Mediterráneo y el norte de África, con el objetivo de afrontar el desafío migratorio, invertir en África y reformar el sistema internacional de la mano de gobiernos y sociedad civil.

Los primeros pasos hacia un mundo más justo

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que la cuestión de Gaza también estará sobre la mesa durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU a finales de este mes.

“Gaza es la verdadera prueba para que la comunidad internacional distinga entre lo correcto y lo incorrecto. Reconocer la realidad en Gaza y denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel son los primeros pasos hacia un mundo más justo”, declaró. “No hace falta suavizar las palabras. Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Estamos movilizando a todos los países con conciencia para que se pongan del lado de la humanidad. En este sentido, el apoyo explícito de Italia será más crucial que nunca”.

En respuesta a una pregunta, Fidan afirmó que Israel no busca una solución, sino territorio, y añadió que, si la seguridad fuera realmente su preocupación, ya existiría una solución de dos Estados.

Describió la situación como “una ilusión creada por Israel… en realidad, ha quedado claro que a largo plazo lo que persiguen es más tierra, y nunca han renunciado a ese objetivo”.

El jefe de la diplomacia turca advirtió que la dinámica de seguridad en el Golfo podría cambiar, subrayando que ni siquiera Estados Unidos puede garantizar plenamente la seguridad frente a Israel, ya que sus políticas se desarrollan al margen de los objetivos estadounidenses, lo que genera temor en los Estados del Golfo.

Mencionó que, tras los ataques de Israel contra Qatar esta semana, “no debería sorprender que esté emergiendo un nuevo debate en el Golfo sobre cómo redefinir la seguridad regional, repensar la cooperación y los objetivos, y vincular la seguridad regional con prioridades geoestratégicas más amplias”.

En cuanto a Siria, señaló: “Debemos hacer todo lo posible para ayudar al gobierno sirio a recomponerse y ofrecer servicios básicos a su pueblo, incluyendo seguridad y estabilidad”.

“Israel desea vecinos divididos, fragmentados y débiles”, sostuvo, y subrayó que la política israelí debe cambiar. Argumentó que la estabilidad regional y la prosperidad compartida son esenciales para la seguridad a largo plazo, y que explotar la inestabilidad ajena puede parecer beneficioso en el corto plazo, pero entraña graves riesgos estratégicos.