El sistema de salud en Gaza, ya colapsado por los más de dos años de la ofensiva israelí y bloqueo sistemático, enfrenta ahora una nueva amenaza. Un virus respiratorio se propaga peligrosamente por el enclave, dejando un rastro de muertes, hospitales aún más desbordados y pacientes que no logran recuperarse.

Mohamed Abu Salmiya, director médico del Complejo Médico Al-Shifa, en la Ciudad de Gaza, explicó a la agencia de noticias Anadolu que los hospitales registran muertes vinculadas al brote, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Nos enfrentamos a una catástrofe sanitaria sin precedentes”, afirmó. “La situación se está deteriorando a un ritmo nunca antes visto”.

Según Abu Salmiya, el virus, que podría estar relacionado con la gripe o el coronavirus, se está extendiendo entre todos los grupos de edad, impulsado por la desnutrición severa, el trauma psicológico prolongado y la casi total ausencia de vacunas en el enclave.

Los pacientes, explicó, presentan síntomas intensos y persistentes que pueden prolongarse hasta dos semanas, entre ellos fiebre alta, fuertes dolores articulares y óseos, cefaleas constantes y vómitos. En muchos casos, la enfermedad evoluciona a una neumonía aguda.

“Estas complicaciones están resultando ser mortales, especialmente entre las familias desplazadas que viven en tiendas de campaña, sin protección frente al frío, la humedad ni el hacinamiento”, añadió.

Un virus que se agrava por el hambre

El impacto del virus se agrava además por la hambruna prolongada a la que Israel ha sometido a los palestinos en el enclave, debilitando gravemente el sistema inmunológico de la población.

“El tiempo de recuperación de enfermedades comunes, como resfriados o infecciones respiratorias leves, antes de la hambruna y de la ofensiva solía ser de tres a cinco días como máximo. Ahora puede extenderse a dos o incluso tres semanas”, el doctor Abdurrahman Hanuda, del Hospital Nasser de Jan Yunis, explicó a TRT Español.

De manera que las enfermedades permanecen más tiempo en el organismo y, ante un sistema inmune vulnerable, las afecciones inicialmente leves terminan convirtiéndose en “cuadros de salud más complejos, severos y prolongados”, señaló en la misma línea la doctora Samar Al-Batta.

La médica subrayó además que el número de personas afectadas ha aumentado de forma drástica. “Antes de la hambruna, de cada diez personas quizá encontrábamos tres con influenza. Ahora, de cada diez, encontramos siete”, explicó. A ello se suma que, en muchos casos, se requieren dosis más altas de tratamiento para lograr una respuesta clínica adecuada.

Escasez extrema

Abu Salmiya describió que el estado del sistema de salud de Gaza es el peor desde que Israel comenzó su ofensiva genocida en el enclave, advirtiendo que el colapso se ha acelerado a pesar de los más de 100 días transcurridos del acuerdo de alto el fuego, el cual entró en vigor en octubre pasado.

Los hospitales, afirmó, operan con una escasez extrema incluso de los suministros médicos más básicos. “Carecemos de gasas estériles y batas quirúrgicas. Los antibióticos escasean críticamente”, declaró.

“Los medicamentos contra el cáncer son completamente inaccesibles, al igual que los tratamientos para pacientes de diálisis renal y personas con enfermedades crónicas”.

Además, el director médico de Al-Shifa acusó a Israel de bloquear deliberadamente la entrada de suministros y equipos médicos a Gaza, incluidos los recomendados por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y Unicef.

"Se niega la entrada a medicamentos y equipos vitales, mientras que se permite la entrada de artículos no esenciales como refrescos, aperitivos y teléfonos móviles", declaró, calificando esta política como un intento sistemático de infligir daño directo. Por eso, instó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para garantizar la entrada sin restricciones de suministros médicos, materiales de laboratorio y equipos esenciales.

También advirtió sobre una creciente emergencia de salud mental, señalando que los centros psiquiátricos han sido destruidos y que los medicamentos para pacientes con condiciones de salud mental son prácticamente inaccesibles, lo que representa riesgos no solo para los pacientes, sino también para la comunidad en general.

Abu Salmiya añadió que aproximadamente el 70% de los laboratorios médicos de Gaza ya no funcionan debido a la escasez de equipos y materiales esenciales, lo que impide a los doctores realizar incluso pruebas diagnósticas rutinarias.

Las autoridades sanitarias palestinas afirman que hospitales, centros médicos, almacenes de medicamentos y personal sanitario han sido atacados repetidamente por Israel, mientras que las estrictas restricciones a la asistencia médica han paralizado el sistema de salud del enclave.