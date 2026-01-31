TRT, el canal ​​estatal público de Türkiye, conmemoró este sábado los 58 años de su primera transmisión por televisión, con altos funcionarios destacando su transformación en una cadena global de comunicaciones.

Considerada “la voz de Türkiye”, la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) comenzó a transmitir por televisión el 31 de enero de 1968, desde lo que las autoridades describieron como "un modesto estudio" en Ankara.

Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que ese lanzamiento "no fue un simple avance técnico", sino un hito que contribuyó a forjar la memoria colectiva y la identidad cultural del país.

En un mensaje compartido en X por el aniversario de TRT, Duran escribió que el alcance multilingüe de la cadena le ha permitido a Türkiye "representar con éxito la verdad, la cultura y los valores del país en el escenario internacional". En ese sentido, destacó sus documentales, producciones culturales y contenido digital como elementos clave de esta misión.

También subrayó que las reformas del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, han contribuido a la transformación de TRT en un canal ​​que "llega a todos los rincones del mundo, distinguida por su periodismo fiable y producciones de alta calidad".