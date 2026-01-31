TÜRKİYE
“La voz de Türkiye”: TRT, el canal público del país, celebra 58 años de su primera transmisión en TV
Casi seis décadas después de su primera transmisión por televisión, la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) celebra su crecimiento hasta convertirse en una plataforma mediática global que abarca Europa, África y Asia.
Considerada “la voz de Türkiye”, la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) comenzó a transmitir por televisión el 31 de enero de 1968. / AA Archive
hace 2 horas

TRT, el canal ​​estatal público de Türkiye, conmemoró este sábado los 58 años de su primera transmisión por televisión, con altos funcionarios destacando su transformación en una cadena global de comunicaciones.

Considerada “la voz de Türkiye”, la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) comenzó a transmitir por televisión el 31 de enero de 1968, desde lo que las autoridades describieron como "un modesto estudio" en Ankara.

Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, afirmó que ese lanzamiento "no fue un simple avance técnico", sino un hito que contribuyó a forjar la memoria colectiva y la identidad cultural del país.

En un mensaje compartido en X por el aniversario de TRT, Duran escribió que el alcance multilingüe de la cadena le ha permitido a Türkiye "representar con éxito la verdad, la cultura y los valores del país en el escenario internacional". En ese sentido, destacó sus documentales, producciones culturales y contenido digital como elementos clave de esta misión.

También subrayó que las reformas del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, han contribuido a la transformación de TRT en un canal ​​que "llega a todos los rincones del mundo, distinguida por su periodismo fiable y producciones de alta calidad".

TRT emite actualmente en más de 40 idiomas para audiencias de Europa, África, Asia y Oriente Medio, con servicios internacionales que incluyen español, inglés, árabe, alemán, ruso y francés, entre otros.

TRT “llega a millones“ de hogares

Fundada en 1964, TRT fue el único canal ​​de televisión de Türkiye durante décadas, antes de la aparición de canales privados en la década de 1990.

Ha ampliado su presencia internacional a lo largo de los años, a medida que Ankara busca fortalecer su diplomacia pública y su alcance mediático.

Por su parte, el director general de TRT, Zahid Sobaci, afirmó en una publicación en X este sábado que la emisora ​​ahora "llega a millones de hogares en todo el mundo con sus 18 canales".

Con motivo del aniversario, Sobaci también agradeció a los empleados y espectadores de TRT. "Felicito a todos por el 58.º aniversario de nuestra transmisión televisiva y agradezco a cada miembro de la familia TRT, así como a nuestros espectadores", declaró.


FUENTE:TRT World
