“Después del 7 de octubre y de la escalada catastrófica que siguió, la violencia de los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada se disparó y comunidades enteras fueron sometidas a limpieza étnica”, dice Amira Musallam, directora de una ONG dedicada a proteger comunidades palestinas que enfrentan ataques israelíes, en conversación con TRT Español.

Entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, colonos israelíes mataron al menos a 1.017 palestinos en Cisjordania ocupada , un repunte de violencia que llevó a Musallam a cofundar la Protección Civil Desarmada en Palestina (UCPiP) en julio de 2024. Actualmente, la iniciativa moviliza a voluntarios palestinos e internacionales para proteger comunidades mediante desescalada, acompañamiento y presencia preventiva.

“Cuando se habla de ‘enfrentamientos’, muchas veces lo que ocurre es que colonos fuertemente armados, respaldados por soldados y por el sistema legal, atacan a familias que solo intentan vivir y cultivar”, explica Musallam, de 37 años, al describir la realidad cotidiana de los palestinos en los territorios ocupados por Israel.

Vida bajo ocupación

En Ras al-Auja, una aldea beduina del Valle del Jordán, en Cisjordania ocupada, una familia relató a Musallam algo que ella escucha a menudo: “Todas las comunidades a nuestro alrededor han sido expulsadas. Somos los últimos. Si ustedes se van, seremos los siguientes”, rememora. “No hablaban en metáforas: describían un hecho”.

Esta campaña de limpieza étnica de Israel ha dejado vacías las zonas alrededor de la familia beduina, que ahora enfrenta intimidación constante por parte de colonos israelíes ilegales. Los palestinos suelen acudir primero a UCPiP, ya que la policía a menudo actúa para “ respaldar ” —y en algunos casos sumarse a— los colonos ilegales, en un entorno que, según la ONU , se produce con “total impunidad”, incluso en ataques mortales.

“Quiero que la gente entienda que esto no es un ‘conflicto entre dos partes iguales’”, dice Musallam, quien lo describe como “un sistema de ocupación militar, apartheid y colonialismo de asentamientos diseñado para expulsar a los palestinos de su tierra, aldea por aldea, colina por colina, familia por familia”.

Una investigación de julio de 2024 realizada por UCPiP y otras organizaciones documenta la magnitud de la crisis. Musallam detalla que “comunidades beduinas y de pastoreo enteras fueron desplazadas por la fuerza y los ataques se triplicaron en toda la región. La población civil palestina denuncia agresiones diarias, robo de tierras, confiscación de ganado, intimidación armada, redadas nocturnas y severas restricciones a la movilidad”.

El costo personal

La activista palestina y su equipo se han convertido en blanco tanto de colonos como de autoridades israelíes. “A veces la intimidación es sutil”, cuenta Musallam. “Una mirada o un auto que aparece demasiadas veces seguidas. Otras veces es muy directa: colonos gritándome en la cara o soldados advirtiéndome que ‘me mantenga alejada’. No somos sólo observadores. Nos perciben como obstáculos para su proyecto de vaciar la tierra”.

Un líder de colonos en el Valle del Jordán, Gabriel Kalish, ha amenazado directamente a Musallam. Otros colonos la han seguido, filmado y hostigado. Los activistas también han sufrido ataques físicos, incluido un asalto al cofundador de UCPiP, Mel Duncan, por parte de un colono israelí, que requirió cirugía en una pierna. Además, se han registrado casos de acoso sexual, detenciones y destrucción de equipos.

“Las fuerzas israelíes llegaron a nuestra casa de activistas en Ras al-Auja a las 4:00 de la madrugada y preguntaron por mí, mientras yo estaba en Nueva York hablando ante la ONU”, recuerda.

La policía israelí incluyó a Musallam en una lista negra. “Tengo prohibida la entrada a Israel a pesar de tener ciudadanía estadounidense”, dice Musallam, quien se mantiene firme y asegura que las familias palestinas dependen de su protección.

“A veces la protección se manifiesta en grandes confrontaciones. Otras veces es permanecer en silencio frente a una tienda mientras una madre intenta fingir que el mundo es normal para sus hijos”, dice. “Incluso los días tranquilos están llenos de vigilancia, drones sobrevolando y presión psicológica. Nuestra presencia no es solo para emergencias; también es para ayudar a las familias a soportar el miedo constante”.

Solidaridad

A medida que crece su papel en el activismo palestino, Musallam ha ampliado su alcance más allá de Cisjordania ocupada. Participa regularmente en eventos de la ONU, conferencias, grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales en Estados Unidos y Europa.

“Es muy poderoso hablar con personas que escuchan, toman notas y preguntan cómo pueden actuar. No viajo por mí; llevo sus historias”, explica Musallam, en referencia a las familias palestinas que enfrentan la violencia de los colonos israelíes. “Y trato de hacer que su realidad sea imposible de ignorar en cada minuto que tengo allí”.

La activista mantiene vínculos con ONG y redes de solidaridad en el extranjero, incluida América Latina, donde explica: “Vemos conexiones muy fuertes entre la experiencia palestina y las propias historias latinoamericanas de dictadura, colonialismo y resistencia”. Su vínculo con la región es también personal: su madre, Salwa, nació y creció en Colombia antes de que la familia regresara en 1967 a Cisjordania ocupada. “Incluso desde lejos, siento una profunda solidaridad con las comunidades latinoamericanas”, agrega.