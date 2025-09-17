TÜRKİYE
2 min de lectura
Teknofest, el mayor evento tecnológico de Türkiye, inicia en Estambul con concursos y exhibiciones
El principal festival de tecnología de Türkiye, Teknofest, comienza este miércoles en Estambul. Tendrá 58 competencias principales y 137 subcategorías, que van desde la aeronáutica y la robótica hasta las tecnologías verdes e inteligencia artificial.
Teknofest, el mayor evento tecnológico de Türkiye, inicia en Estambul con concursos y exhibiciones
El festival, se celebrará hasta el 21 de septiembre en el aeropuerto Ataturk de Estambul. / AA
17 de septiembre de 2025

Teknofest, el principal evento aeroespacial y tecnológico de Türkiye, abre sus puertas en Estambul este miércoles 17 de septiembre, con una agenda de cinco días dedicada a la innovación, las competencias y el espectáculo.

El festival, que se celebrará hasta el 21 de septiembre en el aeropuerto Ataturk de Estambul, está organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología.

Desde su lanzamiento en 2018, Teknofest se ha consolidado como uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo. Su crecimiento ha sido posible gracias al respaldo de decenas de organismos gubernamentales, socios del sector privado y universidades, lo que ha convertido al evento en una referencia internacional.

En esta edición, el evento incluirá 58 competencias principales y 137 subcategorías, que abarcan desde la aeronáutica y la robótica hasta las tecnologías verdes y la inteligencia artificial.

Para incentivar el talento, los equipos que superen las rondas preliminares recibirán un apoyo financiero superior a los 2 millones de dólares, mientras que los ganadores compartirán premios por más de 1,6 millones de dólares.

Los organizadores señalan que participantes de todo el mundo intercambiarán ideas y contribuirán a nuevos avances en el desarrollo tecnológico.

RelacionadoTRT Español - “Esto es una revolución”: cómo la Cúpula de Acero reinventa la defensa aérea de Türkiye
RECOMENDADOS

Más allá de la competencia

Además de los concursos, Teknofest ofrecerá espectáculos aéreos, exposiciones interactivas, talleres, ferias comerciales, áreas de simulación inmersiva, un planetario y vuelos especiales para estudiantes. La entrada es gratuita y los boletos están disponibles en la página web oficial del festival.

Tradicionalmente, el Teknofest alterna sus sedes: se celebra en Estambul en los años impares y en otras ciudades turcas en los años pares. También se ha expandido al extranjero, con ediciones en Azerbaiyán y la República Turca de Chipre del Norte (RTCN).

El evento de 2024 en Adana atrajo a 1,1 millones de visitantes, contribuyendo a un total de alrededor de 11 millones de asistentes desde la creación del festival.

El mes pasado, Estambul también fue sede de “Patria Azul”, la edición de Teknofest dedicada al ámbito marítimo.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan