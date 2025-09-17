Teknofest, el principal evento aeroespacial y tecnológico de Türkiye, abre sus puertas en Estambul este miércoles 17 de septiembre, con una agenda de cinco días dedicada a la innovación, las competencias y el espectáculo.
El festival, que se celebrará hasta el 21 de septiembre en el aeropuerto Ataturk de Estambul, está organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología.
Desde su lanzamiento en 2018, Teknofest se ha consolidado como uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo. Su crecimiento ha sido posible gracias al respaldo de decenas de organismos gubernamentales, socios del sector privado y universidades, lo que ha convertido al evento en una referencia internacional.
En esta edición, el evento incluirá 58 competencias principales y 137 subcategorías, que abarcan desde la aeronáutica y la robótica hasta las tecnologías verdes y la inteligencia artificial.
Para incentivar el talento, los equipos que superen las rondas preliminares recibirán un apoyo financiero superior a los 2 millones de dólares, mientras que los ganadores compartirán premios por más de 1,6 millones de dólares.
Los organizadores señalan que participantes de todo el mundo intercambiarán ideas y contribuirán a nuevos avances en el desarrollo tecnológico.
Más allá de la competencia
Además de los concursos, Teknofest ofrecerá espectáculos aéreos, exposiciones interactivas, talleres, ferias comerciales, áreas de simulación inmersiva, un planetario y vuelos especiales para estudiantes. La entrada es gratuita y los boletos están disponibles en la página web oficial del festival.
Tradicionalmente, el Teknofest alterna sus sedes: se celebra en Estambul en los años impares y en otras ciudades turcas en los años pares. También se ha expandido al extranjero, con ediciones en Azerbaiyán y la República Turca de Chipre del Norte (RTCN).
El evento de 2024 en Adana atrajo a 1,1 millones de visitantes, contribuyendo a un total de alrededor de 11 millones de asistentes desde la creación del festival.
El mes pasado, Estambul también fue sede de “Patria Azul”, la edición de Teknofest dedicada al ámbito marítimo.