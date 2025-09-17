Teknofest, el principal evento aeroespacial y tecnológico de Türkiye, abre sus puertas en Estambul este miércoles 17 de septiembre, con una agenda de cinco días dedicada a la innovación, las competencias y el espectáculo.

El festival, que se celebrará hasta el 21 de septiembre en el aeropuerto Ataturk de Estambul, está organizado por la Fundación del Equipo Tecnológico de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología.

Desde su lanzamiento en 2018, Teknofest se ha consolidado como uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo. Su crecimiento ha sido posible gracias al respaldo de decenas de organismos gubernamentales, socios del sector privado y universidades, lo que ha convertido al evento en una referencia internacional.

En esta edición, el evento incluirá 58 competencias principales y 137 subcategorías, que abarcan desde la aeronáutica y la robótica hasta las tecnologías verdes y la inteligencia artificial.

Para incentivar el talento, los equipos que superen las rondas preliminares recibirán un apoyo financiero superior a los 2 millones de dólares, mientras que los ganadores compartirán premios por más de 1,6 millones de dólares.

Los organizadores señalan que participantes de todo el mundo intercambiarán ideas y contribuirán a nuevos avances en el desarrollo tecnológico.