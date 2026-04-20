La destrucción de un símbolo religioso cristiano en el sur de Líbano ha vuelto a situar a Israel en el centro de la controversia, en medio de su ofensiva terrestre y aérea en el país de los cedros.

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a un soldado israelí utilizando una excavadora neumática para destruir la cabeza de una estatua de Jesucristo en la aldea de Deir Siryan. Las imágenes, cuya autenticidad fue confirmada por el propio ejército israelí, han generado indignación tanto a nivel local como internacional.

Según el ejército, el incidente involucró a un soldado desplegado en el sur del Líbano y está siendo investigado por el Comando Norte. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del militar ni sobre posibles medidas disciplinarias.

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No es un caso aislado

El suceso se inscribe en una serie de incidentes similares registrados en los últimos años, que han afectado a comunidades y símbolos cristianos en distintos puntos de la región.

Uno de los episodios más recientes ocurrió este mismo mes, cuando se difundió la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua de Jesús en el sur del Líbano. El ejército calificó el hecho como “grave” y prometió tomar medidas, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores israelí lo describió como una profanación “vergonzosa”. Sin embargo, este tipo de compromisos ya se han producido anteriormente sin consecuencias claras.

En Jerusalén Este ocupada, el mes pasado, las fuerzas israelíes impidieron al patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, acceder a la Iglesia del Santo Sepulcro durante el Domingo de Ramos. La medida, que rompió una tradición centenaria, fue revertida tras una fuerte presión internacional, en medio de acusaciones de vulneración de la libertad religiosa.

En Gaza, en julio de 2025, un ataque israelí alcanzó el complejo de la Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica del enclave, causando víctimas entre civiles que se habían refugiado en su interior. Aunque el ejército israelí sostuvo que el ataque no fue intencionado, el incidente generó alarma entre las comunidades cristianas.

Otro de los casos más graves fue el ataque contra el recinto de la histórica iglesia de San Porfirio, también en Gaza, donde civiles buscaban refugio. El bombardeo causó muertos y daños en uno de los templos más antiguos de la región, reforzando los temores sobre la seguridad de los lugares religiosos en zonas de conflicto.

En Cisjordania ocupada, la aldea cristiana de Taybeh ha sido escenario de repetidos ataques por parte de colonos israelíes ilegales. Incendios provocados cerca de una iglesia y un cementerio han aumentado la preocupación entre los residentes, que denuncian una amenaza creciente contra su patrimonio y su presencia histórica.

En conjunto, estos incidentes reflejan un patrón más amplio. En los últimos dos años, el clero cristiano, los fieles y los lugares sagrados han sido objeto de ataques recurrentes, que incluyen ofensivas directas, restricciones de acceso, acciones de colonos y actos públicos de profanación.