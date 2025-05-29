En un giro inesperado de su política exterior en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a marcar distancia con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su viejo aliado en la región. Así, a través de una serie de medidas, ha buscado acercar su postura a Siria, Irán y los hutíes en Yemen.

Una señal de este nuevo rumbo ha sido la apertura mostrada por Trump ante el nuevo gobierno de Siria, en cabeza de Ahmed Al-Sharaa, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.

Este jueves, Thomas Barrack, recién nombrado enviado de EE.UU. para Damasco, anticipó que muy pronto Trump declarará que Siria ya no es un Estado patrocinador del terrorismo. Y agregó que el objetivo del presidente estadounidense es fortalecer al actual gobierno en Siria.

Horas antes, este miércoles, Trump anunció el nombramiento de Barrack, quien también se desempeña como embajador en Türkiye. En ese sentido, dijo que este funcionario reconoce “el gran protencial de trabajar” con Siria. “Tom entiende que hay un gran potencial en trabajar con Siria para detener el radicalismo, mejorar las relaciones y garantizar la paz en Oriente Medio. Juntos, haremos que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser seguros”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Trump agregó que la decisión se tomó tras las peticiones del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

El anuncio no fue repentino. La semana pasada, Trump informó que EE.UU . suspendería las sanciones contra Siria , que describió como “brutales y paralizantes”, tras conversaciones con Erdogan y Bin Salman. Y, además, horas antes se había reunido con Al-Sharaa en Riad, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos países en un cuarto de siglo.

La reunión se dio en el marco de la reciente gira de Trump por Oriente Medio, su primer viaje oficial desde que regresó a la Casa Blanca, en la que no visitó a Israel. El hecho de no haber incluido a Tel Aviv en su agenda empezó a reforzar la percepción de el presidente estadounidense se está distanciando de Netanyahu.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, declaró esta semana que Washington apoya los esfuerzos el fortalecimiento del nuevo gobierno en Damasco, y advirtió que el fracaso podría conducir a un renovado conflicto e inestabilidad regional.

La advertencia a Israel sobre Irán



Paralelamente, Trump aseguró este miércoles que le hizo una clara advertencia a Netanyahu sobre Irán: no atacar a este país, pues sería “inapropiado” en medio de las negociaciones nucleares que sostienen Washington y Teherán.

Ante las preguntas de la prensa sobre si le había pedido al primer ministro israelí abstenerse de tomar acciones que pudieran afectar los diálogos con Irán, Trump respondió: “Me gustaría ser honesto, sí, lo hice”.