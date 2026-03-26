La Asamblea General de Naciones Unidas ha designado la trata transatlántica de esclavos africanos como "el crimen más grave contra la humanidad", en un movimiento que los defensores han calificado como un paso significativo hacia la sanación y posibles reparaciones.

La resolución fue adoptada el miércoles entre aplausos, con una votación de 123 a favor; tres en contra —Estados Unidos, Israel y Argentina—; y 52 abstenciones, incluyendo Reino Unido y los estados miembros de la Unión Europea.

La trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, supuso el secuestro, transporte forzado y venta de más de 15 millones de hombres, mujeres y niños africanos desde el siglo XV hasta finales del XIX, según estimaciones oficiales de la ONU; una cifra que representa el profundo alcance y las consecuencias humanas de un sistema de explotación brutal que desarraigó comunidades enteras.

Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “la trata transatlántica de esclavos fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo de la persona, destruyó familias y devastó comunidades”.

Asimismo, señaló que “para justificar lo injustificable, los promotores y beneficiarios de la esclavitud construyeron una ideología racista, convirtiendo el prejuicio en una pseudociencia”.

La resolución, además de reconocer los hechos, insta a las naciones involucradas en la trata de esclavos a participar en la justicia reparadora, lo que incluye disculpas formales, compensaciones y medidas para abordar la discriminación sistémica.