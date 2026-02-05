Las fuerzas israelíes han arrasado con parte de un cementerio en Gaza que alberga las tumbas de decenas de soldados británicos, australianos y de otros países aliados muertos en las dos guerras mundiales, informó el periódico The Guardian este miércoles, citando imágenes satelitales y testimonios de testigos.
Las imágenes satelitales del cementerio de guerra de Gaza, situado en Al-Tuffah, en la ciudad de Gaza, muestran una alteración significativa del terreno concentrada en la parte sur del recinto, según el informe.
Los daños en esa zona específica indican el uso de maquinaria pesada, añade el texto.
Filas enteras de lápidas han sido retiradas, el suelo ha quedado fuertemente removido y un gran terraplén de tierra atraviesa el centro de la sección dañada.
En imágenes de marzo del año anterior no se apreciaban este tipo de alteraciones del terreno, pero sí aparecen claramente en fotografías satelitales fechadas el 8 de agosto.
Demoliciones con maquinaria pesada
Essam Jaradah, quien anteriormente se encargaba del mantenimiento del cementerio y vive en las inmediaciones, declaró: “Se llevaron a cabo dos operaciones de demolición con maquinaria pesada en el cementerio. La primera ocurrió fuera de los muros del recinto, extendiéndose aproximadamente 12 metros alrededor de todos los lados del cementerio. Estas zonas estaban completamente plantadas con olivos”.
“Posteriormente, se arrasó un área de algo menos de 1.000 metros cuadrados dentro de los muros del cementerio, concretamente en una esquina que contiene tumbas de soldados australianos”.
“Fui testigo de estas labores de demolición después de que el ejército israelí se retirara de la zona, hacia finales de abril o principios de mayo”, recogió el periódico.
Al ser consultado con las fotografías satelitales del cementerio, el ejército israelí afirmó que las acciones se llevaron a cabo como parte de “operaciones defensivas” durante combates activos.
“En el momento pertinente, la zona en cuestión era un área de combate activa”, señaló un portavoz del ejército israelí.
Daños extensos
La Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth (CWGC, por sus siglas en inglés), responsable del mantenimiento del cementerio de Gaza, se pronunció por última vez sobre el estado del lugar el 11 de diciembre.
“Como resultado del conflicto, el cementerio ha sufrido daños extensos en lápidas, memoriales, muros perimetrales, instalaciones del personal y áreas de almacenamiento”, indicó la CWGC.
También confirmó daños en un memorial dedicado a la 54.ª División de Infantería del ejército británico, así como en el memorial indio de la ONU y en las secciones de enterramiento hindú, musulmana y turca.
Las imágenes satelitales sugieren que la devastación es incluso más grave de lo que se había reconocido previamente.
Una parcela funeraria situada justo fuera del cementerio principal, destinada a cascos azules canadienses de la ONU, ha sido completamente borrad, a.
Dentro del recinto principal, dos secciones completas que contenían más de 100 tumbas de soldados aliados de la Segunda Guerra Mundialen su mayoría australianos, junto con algunos británicos y polacos, han sido destruidas.
Muchos de los allí enterrados habían estado destinados en Palestina, y algunos sirvieron en hospitales de campaña en Gaza.