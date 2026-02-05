Las fuerzas israelíes han arrasado con parte de un cementerio en Gaza que alberga las tumbas de decenas de soldados británicos, australianos y de otros países aliados muertos en las dos guerras mundiales, informó el periódico The Guardian este miércoles, citando imágenes satelitales y testimonios de testigos.

Las imágenes satelitales del cementerio de guerra de Gaza, situado en Al-Tuffah, en la ciudad de Gaza, muestran una alteración significativa del terreno concentrada en la parte sur del recinto, según el informe.

Los daños en esa zona específica indican el uso de maquinaria pesada, añade el texto.

Filas enteras de lápidas han sido retiradas, el suelo ha quedado fuertemente removido y un gran terraplén de tierra atraviesa el centro de la sección dañada.

En imágenes de marzo del año anterior no se apreciaban este tipo de alteraciones del terreno, pero sí aparecen claramente en fotografías satelitales fechadas el 8 de agosto.

Demoliciones con maquinaria pesada

Essam Jaradah, quien anteriormente se encargaba del mantenimiento del cementerio y vive en las inmediaciones, declaró: “Se llevaron a cabo dos operaciones de demolición con maquinaria pesada en el cementerio. La primera ocurrió fuera de los muros del recinto, extendiéndose aproximadamente 12 metros alrededor de todos los lados del cementerio. Estas zonas estaban completamente plantadas con olivos”.

“Posteriormente, se arrasó un área de algo menos de 1.000 metros cuadrados dentro de los muros del cementerio, concretamente en una esquina que contiene tumbas de soldados australianos”.

“Fui testigo de estas labores de demolición después de que el ejército israelí se retirara de la zona, hacia finales de abril o principios de mayo”, recogió el periódico.

Al ser consultado con las fotografías satelitales del cementerio, el ejército israelí afirmó que las acciones se llevaron a cabo como parte de “operaciones defensivas” durante combates activos.