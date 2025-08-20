TÜRKİYE
Turkish Airlines anuncia que Air Europa aceptó su oferta de inversión por 349 millones de dólares
La reconocida aerolínea turca señaló que este acuerdo de inversión tiene el objetivo de expandir su red global, además de impulsar los vínculos de turismo entre Türkiye y España.
Turkish Airlines explicó que la operación forma parte de su estrategia para reforzar su presencia en la aviación global y abrir nuevos mercados. / Reuters
20 de agosto de 2025

Turkish Airlines anunció que su oferta vinculante para invertir 349 millones de dólares en la aerolínea española Air Europa fue aceptada, lo que marca un avance significativo en el objetivo de la empresa turca de expandir su presencia global.

“En este sentido, se nos ha informado que la oferta vinculante presentada por nuestra compañía ha sido aceptada por Air Europa, y el proceso ha pasado ahora a la preparación de los documentos de la transacción, y al inicio de los procedimientos oficiales relacionados con la finalización”, señaló Turkish Airlines en un comunicado publicado por la Plataforma de Divulgación Pública de Türkiye (KAP).

La adquisición implica una inversión de 300 millones de euros, que en su mayoría se destinará a la ampliación de capital.

En la fase de finalización, los ajustes técnicos y financieros determinarán el porcentaje exacto de acciones minoritarias a adquirir.

Turkish Airlines explicó que la operación forma parte de su estrategia para reforzar su presencia en la aviación global, abrir nuevos mercados turísticos en América Latina, e incrementar el tráfico de pasajeros y carga entre España y Türkiye.

La aerolínea subrayó que garantizar una mayor conectividad no solo fortalecerá los lazos bilaterales, sino que también contribuirá económicamente a Türkiye al atraer más turistas al país.

Este acuerdo refleja los esfuerzos de la aerolínea turca por ampliar su influencia en el sector aéreo mundial a través de asociaciones estratégicas.

Air Europa, con sede en Madrid y uno de los principales operadores de rutas transatlánticas, le ofrece a Turkish Airlines una puerta de entrada más sólida a Latinoamérica, un mercado que se encuentra en creciente demanda.

“Se espera que el proceso se complete entre aproximadamente seis y 12 meses, dependiendo de la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios por parte de las autoridades regulatorias competentes”, añadió Turkish Airlines.

Filial del grupo Globalia, Air Europa ha buscado inversión internacional para estabilizar sus finanzas, y reforzar su cuota de mercado en medio de la creciente competencia tanto en Europa como en América Latina.

Para Turkish Airlines, la inversión representa una participación financiera y una oportunidad estratégica para diversificar su red.

Analistas del sector señalan que la operación refuerza la apuesta de Türkiye por consolidarse como un centro clave de conexión entre Europa, Asia, África y América Latina.

El aeropuerto de Estambul, principal centro de operaciones de la aerolínea, ya figura entre los más transitados de Europa.

