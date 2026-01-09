La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos el fin de semana pasado podría haber sido solo el comienzo de los planes de Washington. Ahora, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, parece haber extendido el plano para sus acciones en Latinoamérica y está mirando más de cerca a su vecino del sur: México. Este jueves, afirmó en una entrevista que la Casa Blanca va a empezar a lanzar operaciones “en tierra” contra los cárteles, a los que acusa abiertamente de “estar dirigiendo” ese país.

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró el presidente durante una conversación con la cadena Fox News. "Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el presidente durante la entrevista emitida este jueves.

Ahora bien, el foco de Trump sobre su vecino del sur y los señalamientos acerca de los carteles no son nuevos. Apenas horas después de lanzar la incursión en Venezuela este sábado, el líder estadounidense señaló que habrá que “hacer algo” contra el narcotráfico en México. Ya desde ese momento reforzó su retórica de que los grupos narcotraficantes supuestamente “controlan” el país. Si bien se refirió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una “amiga” y “buena mujer”, también subrayó que son los cárteles quienes “gobiernan” a la nación vecina.

Entonces volvió a mencionar que le ha ofrecido a Sheinbaum “muchas veces” la posibilidad de desplegar tropas en territorio mexicano para “combatir” los cárteles. Algo que la líder ha rechazado reiteradamente, señalando que México es un país soberano.

Y aunque aclaró que la operación militar contra Maduro no era una advertencia para Sheinbaum, se refirió de nuevo a la frontera compartida con México para señalar que la “mayoría” de drogas ingresan por ahí. “Por si no lo saben, entran por la frontera sur. Habrá que hacer algo con México", insistió.