TÜRKİYE
2 min de lectura
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, condenó el genocidio israelí y expresó su esperanza de que la paz y la seguridad prevalezcan en el enclave “desde el río hasta el mar”, durante la apertura del año legislativo del parlamento.
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Erdogan condenó el genocidio israelí durante la apertura del año legislativo del parlamento. / AA
1 de octubre de 2025

“Gaza ya ha tenido suficiente de sangre, lágrimas y destrucción”, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigiendo un alto inmediato a las agresiones de Israel contra el enclave.

Durante la apertura del nuevo año legislativo del parlamento, Erdogan condenó lo que describió como un genocidio perpetrado por Israel en Gaza, subrayando que Türkiye seguirá apoyando con firmeza al pueblo palestino.

El presidente señaló cómo el mundo había sido testigo del uso de “las armas más modernas” contra la población de Gaza, pero elogió a los “valientes hijos de Gaza” por su resistencia frente a la adversidad.

RECOMENDADOS

Además, destacó los esfuerzos diplomáticos y humanitarios de Türkiye, insistiendo en que los propios palestinos eran los “testigos más cercanos” del papel de Ankara. En este sentido Erdogan señaló: “nuestra postura firme hará de Türkiye un faro moral de su tiempo, grabado en la historia con letras de oro”. 

Reafirmando la postura histórica de su país, prometió luchar por un Estado palestino soberano, con Jerusalén Este como capital, dentro de las fronteras de 1967.

Finalmente, el mandatario afirmó que la paz duradera en Gaza es primero un deber del mundo islámico y luego una responsabilidad de la comunidad internacional, y expresó su esperanza de que “días hermosos de paz, tranquilidad y seguridad prevalezcan, desde el río hasta el mar”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan