“Gaza ya ha tenido suficiente de sangre, lágrimas y destrucción”, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigiendo un alto inmediato a las agresiones de Israel contra el enclave.

Durante la apertura del nuevo año legislativo del parlamento, Erdogan condenó lo que describió como un genocidio perpetrado por Israel en Gaza, subrayando que Türkiye seguirá apoyando con firmeza al pueblo palestino.

El presidente señaló cómo el mundo había sido testigo del uso de “las armas más modernas” contra la población de Gaza, pero elogió a los “valientes hijos de Gaza” por su resistencia frente a la adversidad.