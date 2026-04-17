Tras los ataques de Israel que sumieron en luto a Líbano en el último mes, un alto el fuego de 10 días entró en vigor a la medianoche del jueves. Sin embargo, la calma se vio rápidamente interrumpida: horas después de su entrada en vigor, el ejército libanés informó que ya se habían registrado violaciones, describiendo “una serie de infracciones” y “varios actos de agresión israelíes”. Mientras, desde Tel Aviv informaron que sus fuerzas “permanecerán” en el país.

En este contexto, pocas horas después del cese del fuego en Líbano, el ejército de ese país reportó “una serie de infracciones” en el sur. Señaló que las violaciones del acuerdo que registró incluyen ataques intermitentes contra pueblos y aldeas del sur de Líbano, según un comunicado difundido por la agencia NNA.

“El mando del ejército insta a los ciudadanos a esperar antes de regresar a las ciudades y pueblos del sur, a la luz de varias violaciones del acuerdo”, dice el comunicado, exhortando a la población a seguir las indicaciones de las unidades militares desplegadas.

El alto el fuego se alcanzó tras una reunión entre representantes de ambos gobiernos, realizada en Estados Unidos el pasado miércoles, aunque sin la participación del grupo Hezbollah. Desde marzo, los devastadores bombardeos israelíes en territorio libanés han causado la muerte de 2.000 personas y han desplazado a más de un millón. Estos iniciaron cuando EE.UU. e Israel lanzaron su guerra contra Irán, lo que desencadenó represalias de Hezbollah.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras anunciar la tregua que esperaba que Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun visitaran la Casa Blanca en los próximos días. “Tenemos un alto el fuego con Israel y Líbano. Y será algo excelente. Y se reunirán —probablemente vendrán a la Casa Blanca— en los próximos cuatro o cinco días”, declaró en la noche del jueves.

Israel mantendrá tropas, dice Netanyahu

En este marco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la tregua alcanzada el jueves abre una oportunidad para alcanzar un “acuerdo de paz histórico” con Beirut, pero insistió en que el desarme de Hezbollah sigue siendo una condición previa. El grupo, sin embargo, no fue incluido en las conversaciones.

Sin embargo, en una declaración grabada, difundida aproximadamente dos horas después de que se anunciara públicamente el alto el fuego, Netanyahu afirmó que sus fuerzas no se retirarán a la frontera reconocida internacionalmente.

Anunció que Israel mantendrá una supuesta "zona de seguridad reforzada" de 10 kilómetros de ancho en el sur del Líbano, lo que indica su intención de que las fuerzas israelíes continúen ocupando esa zona.

"Nos quedamos en el Líbano, en una zona de seguridad reforzada. Aquí estamos, y no nos iremos", afirmó.

“Israel conservará su derecho a adoptar medidas en legítima defensa”, dice acuerdo

En el acuerdo, difundido por Estados Unidos , quedó una puerta abierta: Israel podría atacar en lo que llama “defensa propia” ante posibles amenazas “inminentes”.

El comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. indicó: “Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso. Esto no se verá impedido por el cese de las hostilidades”.

“Más allá de eso, no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en territorio libanés por tierra, mar y aire”, agregó.

“El Gobierno del Líbano adoptará medidas efectivas para impedir que Hezbollah y todos los demás grupos armados no estatales en territorio libanés lleven a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles contra objetivos israelíes”.