Tras los ataques de Israel que sumieron en luto a Líbano en el último mes, un alto el fuego de 10 días entró en vigor a la medianoche del jueves. Sin embargo, la calma se vio rápidamente interrumpida: horas después de su entrada en vigor, el ejército libanés informó que ya se habían registrado violaciones, describiendo “una serie de infracciones” y “varios actos de agresión israelíes”. Mientras, desde Tel Aviv informaron que sus fuerzas “permanecerán” en el país.
En este contexto, pocas horas después del cese del fuego en Líbano, el ejército de ese país reportó “una serie de infracciones” en el sur. Señaló que las violaciones del acuerdo que registró incluyen ataques intermitentes contra pueblos y aldeas del sur de Líbano, según un comunicado difundido por la agencia NNA.
“El mando del ejército insta a los ciudadanos a esperar antes de regresar a las ciudades y pueblos del sur, a la luz de varias violaciones del acuerdo”, dice el comunicado, exhortando a la población a seguir las indicaciones de las unidades militares desplegadas.
El alto el fuego se alcanzó tras una reunión entre representantes de ambos gobiernos, realizada en Estados Unidos el pasado miércoles, aunque sin la participación del grupo Hezbollah. Desde marzo, los devastadores bombardeos israelíes en territorio libanés han causado la muerte de 2.000 personas y han desplazado a más de un millón. Estos iniciaron cuando EE.UU. e Israel lanzaron su guerra contra Irán, lo que desencadenó represalias de Hezbollah.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó tras anunciar la tregua que esperaba que Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun visitaran la Casa Blanca en los próximos días. “Tenemos un alto el fuego con Israel y Líbano. Y será algo excelente. Y se reunirán —probablemente vendrán a la Casa Blanca— en los próximos cuatro o cinco días”, declaró en la noche del jueves.
Israel mantendrá tropas, dice Netanyahu
En este marco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la tregua alcanzada el jueves abre una oportunidad para alcanzar un “acuerdo de paz histórico” con Beirut, pero insistió en que el desarme de Hezbollah sigue siendo una condición previa. El grupo, sin embargo, no fue incluido en las conversaciones.
Sin embargo, en una declaración grabada, difundida aproximadamente dos horas después de que se anunciara públicamente el alto el fuego, Netanyahu afirmó que sus fuerzas no se retirarán a la frontera reconocida internacionalmente.
Anunció que Israel mantendrá una supuesta "zona de seguridad reforzada" de 10 kilómetros de ancho en el sur del Líbano, lo que indica su intención de que las fuerzas israelíes continúen ocupando esa zona.
"Nos quedamos en el Líbano, en una zona de seguridad reforzada. Aquí estamos, y no nos iremos", afirmó.
“Israel conservará su derecho a adoptar medidas en legítima defensa”, dice acuerdo
En el acuerdo, difundido por Estados Unidos, quedó una puerta abierta: Israel podría atacar en lo que llama “defensa propia” ante posibles amenazas “inminentes”.
El comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. indicó: “Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso. Esto no se verá impedido por el cese de las hostilidades”.
“Más allá de eso, no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en territorio libanés por tierra, mar y aire”, agregó.
“El Gobierno del Líbano adoptará medidas efectivas para impedir que Hezbollah y todos los demás grupos armados no estatales en territorio libanés lleven a cabo ataques, operaciones o actividades hostiles contra objetivos israelíes”.
Hezbollah responderá en caso de que Israel viole la tregua
Ahora bien, aunque estas conversaciones y el alto el fuego se han desarrollado sin la participación de Hezbollah, Ibrahim Al-Moussawi, parlamentario del grupo, dijo a la agencia de noticias AFP que se respetaría la tregua si cesaban los ataques israelíes. “Nosotros en Hezbollah acataremos con cautela el alto el fuego, con la condición de que sea un cese total de hostilidades contra nosotros y que Israel no lo utilice para llevar a cabo asesinatos”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que mantiene “el dedo en el gatillo” en caso de que Israel viole la tregua. “Los miembros del grupo mantendrán el dedo en el gatillo porque desconfían de la traición del enemigo”, dijo.
Además, Hezbollah pidió a la población actuar con moderación y no regresar a zonas del sur y del este de Líbano ni a los suburbios del sur de Beirut, áreas fuertemente golpeadas por los ataques israelíes, “hasta que la situación esté completamente clara”.
Libaneses expresan cauta esperanza frente a desconfianza hacia Israel
Mientras tanto, miles de desplazados libaneses comenzaban a regresar temprano el viernes al sur del país y a los suburbios del sur de Beirut, epicentros de los ataques del último mes, según un corresponsal de la Agencia Anadolu. Se reportó un fuerte movimiento de personas desde el norte de la capital hacia el sur, con intensos atascos en las carreteras.
En Beirut, las reacciones fueron mixtas: una cauta esperanza frente a una profunda desconfianza hacia Israel, teniendo en cuenta que ha violado reiteradamente el alto el fuego acordado con Hezbollah firmado en noviembre de 2024.
Así, mientras algunos celebraron la pausa en los ataques, otros advirtieron que “Netanyahu no es de fiar”, aunque expresaron alivio por el cese temporal de la violencia.
Reacciones internacionales
Los ataques de Israel en Líbano han puesto en jaque la frágil tregua acordada la semana pasada entre Washington y Teherán en Islamabad, ya que Irán ha insistido en que el acuerdo incluya a Líbano.
En este marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acogió con satisfacción el alto el fuego. El portavoz Esmaeil Baghaei “dio la bienvenida al anuncio en Líbano y señaló que el cese de la ofensiva en Líbano formaba parte del entendimiento de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, mediado por Pakistán”, según la agencia IRNA.
El primer ministro del país que actúa como mediador entre Irán y EE.UU., Pakistán, Shehbaz Sharif, celebró el alto el fuego y expresó su esperanza de que “abra el camino hacia una paz sostenible”.
Jordania, Arabia Saudí y Omán recibieron con optimismo el acuerdo. Amán destacó el “importante papel positivo” de las autoridades libanesas en la negociación y reafirmó su apoyo a la soberanía del Estado libanés. Arabia Saudí reiteró su respaldo a la extensión de la soberanía libanesa y a la restricción de las armas a las instituciones estatales, mientras que Omán pidió a todas las partes respetar el acuerdo y evitar acciones que puedan socavarlo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió el anuncio y destacó el papel de Estados Unidos en la mediación. Su portavoz, Stéphane Dujarric, afirmó: “El secretario general acoge con satisfacción el anuncio del alto el fuego entre Israel y Líbano y elogia el papel de Estados Unidos en facilitarlo”.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó el anuncio como “una excelente noticia” y subrayó que “debe implementarse y verificarse sobre el terreno”.