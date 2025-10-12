Luego de atravesar décadas de gobierno autoritario y una guerra civil, Siria celebró sus primeras elecciones tras la caída del régimen de Bashar al-Assad el pasado 5 de octubre, en lo que marcó un momento crucial para la transición del país de la autocracia a una democracia naciente.

El Gobierno de Transición Sirio, bajo el liderazgo del presidente Ahmed Al-Sharaa, optó por elecciones indirectas , debido a que los registros electorales estaban incompletos y millones de personas no tenían documentos de identidad válidos.

Unos 6.000 miembros de los colegios electorales de toda Siria votaron por 1.578 candidatos preaprobados para casi dos tercios del parlamento de 210 miembros. En la siguiente fase de las elecciones, Al-Sharaa designará directamente al tercio restante de los congresistas.

La principal tarea de la recién elegida Asamblea Popular es redactar una nueva Constitución para 2028, un ejercicio que busca sentar las bases para elecciones directas y establecer un contrato social renovado en el país arrasado por la guerra civil.

Los analistas afirman que las elecciones deben considerarse un "logro significativo" para Siria a pesar de su naturaleza indirecta, a medida que el país intenta liberarse del oscuro legado del autoritarismo que dejó el régimen baazista.

"La transición política en Siria alcanzó un nuevo hito con las elecciones parlamentarias", señaló Recep T. Teke, experto en Estudios del Levante del Centro de Estudios de Oriente Medio (ORSAM), durante una conversación con TRT World.

"Por primera vez en décadas, los sirios ahora tienen una plataforma política a través de la cual pueden canalizar sus reclamos y demandas a las autoridades gubernamentales", afirmó el experto. Y ​​añadió que las elecciones representan un paso significativo hacia la reconstrucción de la política participativa.

En ese sentido afirmó que el gobierno de transición tiene un claro interés en garantizar el funcionamiento eficaz de la nueva asamblea, ya que su propia legitimidad depende en gran medida del éxito y la credibilidad de los procesos parlamentarios.

“Un gobierno que busca tanto reconocimiento internacional como legitimidad nacional se verá obligado a empoderar a la Asamblea Popular, permitiéndole desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro político del país”, aseveró Teke.

Sin embargo, el nuevo Parlamento todavía enfrenta desafíos, que van desde reconciliar una sociedad profundamente fragmentada hasta consolidar el apoyo internacional. Por ejemplo, el panorama demográfico profundamente diverso de Siria plantea “dificultades inherentes”.

Conciliar los intereses de muchos grupos de interés divergentes será fundamental para crear un marco que fomente la unidad en lugar de la división, apuntó el experto.

El gobierno de transición de Al-Sharaa ha operado bajo una declaración constitucional temporal que abarca un período de cinco años , que empezó a contarse desde que las fuerzas de la oposición derrocaron al largo régimen de Assad en diciembre de 2024, tras una ofensiva ultrarrápida.

Según Teke, redactar una nueva Constitución que defina permanentemente el sistema político del país será una “tarea inmensamente compleja y delicada”. Esto se debe a que la composición étnica, religiosa y sectaria de Siria –formada por importantes grupos de población kurda, drusa y alauita– representa un obstáculo formidable para la construcción de consenso.

El aplazamiento indefinido de las elecciones en regiones como el noreste, controlado por las SDF, y Sweida, controlada por los drusos, complica aún más esta tarea.

De hecho, el experto advierte que excluir estas zonas del ejercicio electoral podría provocar inestabilidad e incluso un rechazo rotundo del resultado constitucional por parte de algunas comunidades.

Teke explica que Al-Sharaa, si bien designará directamente a 70 miembros para el Parlamento, probablemente priorizará a los representantes de las zonas donde se aplazaron las elecciones. "Se espera que Al-Sharaa utilice esta prerrogativa para reforzar la legitimidad de la asamblea seleccionando a representantes de las zonas excluidas", afirmó el experto.

La era de Assad se caracterizó por atrocidades generalizadas —crímenes de guerra, desapariciones forzadas y tortura— que dejaron profundas cicatrices en la sociedad siria.