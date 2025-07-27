Aunque la educación es más accesible que nunca, vivimos en un mundo cada vez más interconectado y cambiante, donde la incertidumbre laboral y la IA desafían a los jóvenes a reinventarse.

”Si bien nunca ha habido tantas opciones de formación y acceso a la información como hoy, el mercado laboral cada vez es más competitivo, inestable y exige experiencia desde el primer día,” cuenta Andrés Velasco, estudiante de administración de empresas y negocios internacionales en la Universidad Panamericana de Ciudad de México, a TRT Español. “Esto genera desánimo entre muchos jóvenes”.

A pesar del desánimo que enfrentan muchos jóvenes ante un entorno incierto, algunos, como Andrés, optan por ver los desafíos como una oportunidad para evolucionar y prepararse mejor para el futuro.

El mexicano de 22 años, que trabaja para ayudar a pagar sus estudios, cree que “la clave va a estar en la capacidad de adaptación, ya que tanto la IA como la tecnología en general, pueden ser consideradas amenaza y oportunidad al mismo tiempo.”

Su opinión refleja una preocupación compartida por muchos jóvenes en el país. De acuerdo con el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuatro de cada 10 personas desempleadas en México tienen entre 20 y 29 años, lo que convierte a este grupo en el más afectado por la falta de trabajo.

Este panorama, junto con la aparición de herramientas tecnológicas que están cambiando el mercado laboral, representa un reto para estudiantes como Andrés, quien afirma: “En mi caso, si es necesario, estoy dispuesto a reinventarme”.

Nuevas oportunidades laborales

A pesar de las altas tasas de paro juvenil en numerosos países, el Foro Económico Mundial, en su Informe sobre el futuro del empleo 2025 , concluye que de aquí a 2030 habrá 78 millones de nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, los graduados podrían enfrentarse a un panorama complicado. Algunas proyecciones estiman que la inteligencia artificial podría reemplazar hasta 300 millones de empleos a tiempo completo, lo que representaría una cuarta parte de los trabajos en Estados Unidos y Europa . Esto implicaría, por un lado, un aumento considerable en la productividad, pero también una pérdida significativa de empleos.

Aunque será necesaria una adaptación de los trabajadores, se prevé un crecimiento de capacidades tecnológicas y cognitivas tanto en el sector público como en el privado.

Los sectores con mayores cambios son aquellos donde interviene la inteligencia artificial. La ciberseguridad y el big data, por ejemplo, se han visto potenciados con profesionales expertos en tecnología o que se han adaptado a su uso.

En cambio, otros trabajadores ven cómo sus antiguos trabajos son sustituidos por microchips, como diseñadores gráficos, ingenieros o arquitectos.

Los microchips , que son un conjunto de circuitos electrónicos recogidos en una pequeña pastilla de silicio, dotan de enorme potencia y velocidad a la tecnología que necesita la inteligencia artificial (IA). Cuando esta tecnología se aplica a profesiones como las mencionadas, las tareas se pueden procesar muchísimo más rápido, lo que abre un nuevo mundo a la forma de trabajar.

La IA también se aplica a las profesiones de Humanidades

Estos avances no solo cambian las profesiones técnicas. Por ejemplo, en las salas de redacción, la IA está transformando tareas que antes realizaban humanos, como la redacción de noticias y el análisis de datos, según el informe “ “Periodismo, medios y tecnología: tendencias y predicciones para 2024 ” del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo.

Así lo experimenta Xabier González, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, quien pensó que acabaría dedicándose a la investigación y docencia, pero no fue así.