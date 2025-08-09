TÜRKİYE
2 min de lectura
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
Los manifestantes marcharon desde la plaza Beyazit hasta la mezquita de Ayasofya (Santa Sofía) para exigir una acción urgente de la comunidad internacional que ponga fin al sufrimiento de los palestinos en Gaza.
Miles de personas protestan en Estambul contra el genocidio de Israel y la hambruna forzada en Gaza
La brutal ofensiva israelí ha devastado el enclave y ha causado muertes por hambruna. / AA
9 de agosto de 2025

Miles de manifestantes pro-Palestina se congregaron en la plaza Beyazit de Estambul durante la noche de este sábado, tras las oraciones vespertinas, para expresar su oposición al genocidio de Israel y la hambruna que ha impuesto en Gaza.

La protesta, en la que participaron organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, continuó con una marcha hacia la histórica mezquita de Ayasofya (Santa Sofía).

Los participantes buscaron generar conciencia sobre la crisis humanitaria y expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza, en medio de la creciente violencia y la grave escasez de alimentos y suministros médicos.

RelacionadoTRT Global - El mundo rechaza ocupación israelí de Ciudad de Gaza, mientras bombardeos siguen “en todas partes"

En esa línea, los organizadores instaron a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para poner fin al sufrimiento en el enclave.

RECOMENDADOS

Israel enfrenta una creciente presión por el genocidio que está perpetrando en Gaza, donde ha matado a más de 61.000 personas desde octubre de 2023.

La campaña militar ha devastado el enclave y ha provocado muertes por hambre e inanición.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva sobre el enclave.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan