Una ajustada ventaja mantiene en vilo a Honduras desde la noche de este domingo. Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales indicaban que el candidato de derecha Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideraba la contienda, seguido muy de cerca por el aspirante de centroderecha y expresentador de televisión, Salvador Nasralla. Una diferencia pequeña en votos pero de gran impacto político, ya que en los días previos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su apoyo explícito a Asfura, y también decidió indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.

Con el 43% de los votos escrutados, Asfura obtenía 40,5% y aventajaba por apenas un punto y medio a Nasralla, del Partido Liberal, que sumaba 38,99%. En tercer lugar se ubicaba Rixi Moncada, del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), con 19%, según el recuento parcial del Consejo Nacional Electoral. Ninguno de los dos candidatos a la cabeza ha reclamado la victoria ante la estrecha diferencia, a la espera de resultados definitivos. Honduras no tiene segunda vuelta, por lo que la presidencia se decide en una sola votación.

Cerca de tres millones de hondureños acudieron a las urnas, de los 6,5 millones habilitados, en unos comicios que también renovaban el Congreso y las alcaldías del país. La participación fue considerada elevada, en un sistema donde el voto es universal a partir de los 18 años pero no obligatorio. El nuevo gobierno asumirá el 27 de enero de 2026, fecha en la que concluirá el mandato de Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia y cuyo nombre no figuró en la boleta debido a la prohibición constitucional de la reelección.

Ahora bien, las declaraciones de Trump en los días previos a las elecciones se metieron de lleno en la campaña, en lo que la oposición y críticos denuncian como injerencia. Y también por el indulto a Hernández, interpretado bajo un doble discurso.

Apoyo explícito a Asfura

Trump respaldó públicamente a Asfura, prometiendo que EE.UU. le brindaría un “gran apoyo” si ganaba las elecciones, y que solo trabajaría con él, mientras calificó de “comunistas” tanto a Moncada como a Nasralla. Y advirtió que Washington no “malgastaría” recursos en el país si el candidato del Partido Nacional no resultaba electo.

También destacó que, si Asfura ganaba la presidencia, ambos “lucharían contra los narcocomunistas”. “El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es ‘Tito’ Asfura”, escribió Trump el jueves en su red Truth Social. “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los ‘narcocomunistas’ y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”.

Por su parte, Asfura ha remarcado su buena relación con Trump y dijo que esta puede favorecer a los hondureños que viven en Estados Unidos y al país en general, cuyas exportaciones van mayoritariamente al mercado estadounidense.

El indulto a Juan Orlando Hernández

Pero otra medida que tomó Trump el viernes dio aún más de qué hablar: anunció el indulto al expresidente hondureño Hernández, extraditado en 2022 y condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas. El mandatario afirmó que Hernández había sido “tratado de manera muy dura e injusta”. Argumentó que su decisión respondía a las peticiones de los hondureños que creían que el caso tenía motivaciones políticas.

Trump afirmó que Hernández había sido víctima de una “trampa” orquestada por la administración de Joe Biden, quien estaba en la Casa Blanca en junio de 2024, cuando se emitió la sentencia. No obstante, no presentó evidencia que respaldara esa acusación ni en qué se basaba al decir que el caso tuvo motivaciones políticas. “Básicamente dijeron que era narcotraficante porque era el presidente del país. Y que fue una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo”, declaró.

Ahora bien, ¿por qué el perdón a Hernández es tan importante? El gesto tiene un peso simbólico fuerte. Hernández gobernó entre 2014 y 2022 por el Partido Nacional, el mismo que hoy postula a Asfura, y durante su mandato se presentó como aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, fue extraditado en 2022, poco después de finalizar su mandato presidencial, y declarado culpable de todos los cargos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense, entre ellos aceptar millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína con destino a ese país.

Pese al revuelo, Asfura buscó marcar distancia cuidadosamente de Hernández. El viernes declaró a la agencia de noticias AFP que no tiene "ningún vínculo" con el expresidente y que "el partido no es responsable de sus acciones personales". "Desde hace meses se viene mencionando este tema y no tiene nada que ver con las elecciones".