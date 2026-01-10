La imagen del 3 de enero fue innegablemente cinematográfica. La “Operación Resolución Absoluta” —el ataque relámpago sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa hacia Estados Unidos— fue diseñada para proyectar el poder absoluto.
Era precisamente el tipo de teatro geopolítico en el que prospera la segunda administración Trump: una demostración de fuerza abrumadora que resolvió un estancamiento complejo de una década en una sola noche de impacto y conmoción.
En Washington, el ánimo entre los partidarios es triunfante; el “patio trasero” ha sido sometido, y el flujo de petróleo vital está siendo “asegurado”.
Sin embargo, mientras el humo se disipa sobre Caracas, una pregunta crucial exige respuesta. ¿Puede una política basada enteramente en la coerción desnuda traducirse alguna vez en una influencia duradera?
En el frío cálculo de la geopolítica, Estados Unidos sin duda ha ganado la batalla por el territorio y los recursos. Pero en el tapiz complejo e histórico de América Latina, casi con certeza ha perdido la guerra por los “corazones y mentes”.
Un legado de intervenciones
Para entender por qué, uno debe mirar más allá del éxito táctico inmediato y diseccionar el paradigma estratégico que lo hizo posible.
Esta no fue meramente una operación antinarcóticos; fue el bautismo violento del Corolario Trump—una mutación hiperagresiva de la Doctrina Monroe de 1823 para el siglo XXI.
Esta nueva doctrina abandona fundamentalmente el pretexto de valores democráticos compartidos que, aunque imperfectamente, caracterizó los enfoques estadounidenses previos hacia la región.
En cambio, abraza una visión puramente transaccional del hemisferio.
Como revelan los datos de defensa, el total de cuatro años completos de ataques aéreos de la administración Biden (555) ha sido eclipsado en apenas el primer año del regreso de Trump a la presidencia (626).
Este dato es crucial; prueba que la violencia en Venezuela no es una anomalía, sino una característica de una estrategia más amplia donde la diplomacia es reemplazada por dominancia cinética de alta frecuencia: desde sitios nucleares iraníes hasta células terroristas en Somalia y Nigeria, y ahora, hasta capitales caribeñas.
Esto nos lleva a la ecuación de los “corazones” de América Latina.
Durante décadas, Estados Unidos ha luchado por superar el legado de sus intervenciones del siglo XX—los golpes en Chile y Guatemala, la invasión de Panamá.
Sin embargo, siempre hubo una aspiración persistente hacia un orden basado en reglas, un sentido de que el derecho internacional proporcionaba algún escudo para las naciones más pequeñas contra el coloso del Norte.
El 3 de enero destrozó ese escudo. Al evadir el Consejo de Seguridad de la ONU, ignorar la inmunidad soberana y llevar a cabo una operación de cambio de régimen basada en órdenes ejecutivas estadounidenses internas, Washington ha enviado un mensaje aterrador a cada capital, desde Ciudad de México hasta Santiago: la soberanía está condicionada a la aprobación estadounidense.
Como advirtió premonitoriamente el consejo editorial de The New York Times respecto al carácter de Trump, un líder que desdeña las normas internamente, de manera inevitable proyectará ese caos a nivel internacional.
El impacto psicológico en la región es profundo miedo.
Cuando la seguridad de una nación depende enteramente de evitar la ira de una superpotencia impredecible que ve el derecho internacional como una mera sugerencia, la relación resultante es de sumisión resentida, no de asociación.
No puedes bombardear a la gente para que te quiera; solo puedes bombardearlos para que cumplan, lo cual dura solo mientras los bombarderos estén en el aire.
El Corolario Trump ofrece a América Latina una propuesta contundente: obediencia a cambio de supervivencia, y extracción de recursos gestionada por empresas estadounidenses.
La prometida “reconstrucción” de Venezuela es ampliamente percibida en todo el Sur Global no como ayuda, sino como ejecución hipotecaria neocolonial, una toma de control hostil de activos nacionales a punta de pistola.
Estados Unidos vs China
Para un presidente pragmático latinoamericano, ya sea de izquierda en Brasil o de centroderecha en Chile, la elección se está volviendo alarmantemente clara.
El modelo estadounidense es de alto riesgo y alta demanda, requiriendo alineación política que a menudo aliena a las poblaciones nacionales.
El modelo chino, por el contrario, ofrece “multilateralismo win-win” que se enfoca en el desarrollo económico sin sermones morales.
Las consecuencias inmediatas de la redada en Venezuela ilustran esta dinámica perfectamente.
China está evitando cuidadosamente la confrontación militar directa con una volátil administración estadounidense mientras simultáneamente se posiciona como defensora del derecho internacional y protectora del Sur Global contra el acoso occidental.
En este contexto, las “mentes” de los líderes latinoamericanos están llegando a una conclusión pragmática: para sobrevivir al Corolario Trump, deben cubrirse agresivamente.
No pueden permitirse antagonizar al oso grizzly estadounidense azotando violentamente en su jardín delantero, pero ciertamente no pueden confiar en él para custodiar su casa.
Por lo tanto, la respuesta estratégica inevitable para la región será profundizar los lazos económicos y diplomáticos con Europa, y especialmente con China, como una póliza de seguro contra la impredecibilidad estadounidense.
Las ganancias a corto plazo de este enfoque son tangibles: Maduro ya no está y los grifos del petróleo pronto girarán hacia Estados Unidos.
Pero los costos a largo plazo son incalculables. Un hemisferio gobernado por el miedo es inherentemente inestable. Engendra nacionalismo, alimenta el radicalismo antiestadounidense, y hace que la alternativa ofrecida por Beijing parezca no solo atractiva, sino esencial para la supervivencia nacional.
Estados Unidos ha demostrado, una vez más, que posee la capacidad militar para aplastar cualquier oposición en el hemisferio occidental en cuestión de horas.
Pero en el siglo XXI la primacía duradera no se construye sobre la capacidad de destruir, sino sobre la de generar prosperidad compartida y mantener el respeto mutuo.
Al elegir la vía de la cañonera en lugar de la del socio, EE.UU. puede haber asegurado el petróleo de Venezuela, pero ha perdido de forma definitiva la confianza de América Latina.