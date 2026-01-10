La imagen del 3 de enero fue innegablemente cinematográfica. La “Operación Resolución Absoluta” —el ataque relámpago sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa hacia Estados Unidos— fue diseñada para proyectar el poder absoluto.

Era precisamente el tipo de teatro geopolítico en el que prospera la segunda administración Trump: una demostración de fuerza abrumadora que resolvió un estancamiento complejo de una década en una sola noche de impacto y conmoción.

En Washington, el ánimo entre los partidarios es triunfante; el “patio trasero” ha sido sometido, y el flujo de petróleo vital está siendo “asegurado”.

Sin embargo, mientras el humo se disipa sobre Caracas, una pregunta crucial exige respuesta. ¿Puede una política basada enteramente en la coerción desnuda traducirse alguna vez en una influencia duradera?

En el frío cálculo de la geopolítica, Estados Unidos sin duda ha ganado la batalla por el territorio y los recursos. Pero en el tapiz complejo e histórico de América Latina, casi con certeza ha perdido la guerra por los “corazones y mentes”.

Un legado de intervenciones

Para entender por qué, uno debe mirar más allá del éxito táctico inmediato y diseccionar el paradigma estratégico que lo hizo posible.

Esta no fue meramente una operación antinarcóticos; fue el bautismo violento del Corolario Trump —una mutación hiperagresiva de la Doctrina Monroe de 1823 para el siglo XXI.

Esta nueva doctrina abandona fundamentalmente el pretexto de valores democráticos compartidos que, aunque imperfectamente, caracterizó los enfoques estadounidenses previos hacia la región.

En cambio, abraza una visión puramente transaccional del hemisferio.

Como revelan los datos de defensa , el total de cuatro años completos de ataques aéreos de la administración Biden (555) ha sido eclipsado en apenas el primer año del regreso de Trump a la presidencia (626).

Este dato es crucial; prueba que la violencia en Venezuela no es una anomalía, sino una característica de una estrategia más amplia donde la diplomacia es reemplazada por dominancia cinética de alta frecuencia: desde sitios nucleares iraníes hasta células terroristas en Somalia y Nigeria , y ahora, hasta capitales caribeñas.

Esto nos lleva a la ecuación de los “corazones” de América Latina.

Relacionado TRT Español - El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?

Durante décadas, Estados Unidos ha luchado por superar el legado de sus intervenciones del siglo XX —los golpes en Chile y Guatemala, la invasión de Panamá.

Sin embargo, siempre hubo una aspiración persistente hacia un orden basado en reglas, un sentido de que el derecho internacional proporcionaba algún escudo para las naciones más pequeñas contra el coloso del Norte.

El 3 de enero destrozó ese escudo. Al evadir el Consejo de Seguridad de la ONU, ignorar la inmunidad soberana y llevar a cabo una operación de cambio de régimen basada en órdenes ejecutivas estadounidenses internas, Washington ha enviado un mensaje aterrador a cada capital, desde Ciudad de México hasta Santiago: la soberanía está condicionada a la aprobación estadounidense.

Como advirtió premonitoriamente el consejo editorial de The New York Times respecto al carácter de Trump, un líder que desdeña las normas internamente, de manera inevitable proyectará ese caos a nivel internacional.

El impacto psicológico en la región es profundo miedo.

Cuando la seguridad de una nación depende enteramente de evitar la ira de una superpotencia impredecible que ve el derecho internacional como una mera sugerencia, la relación resultante es de sumisión resentida, no de asociación.