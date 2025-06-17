El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para desescalar el conflicto entre Israel e Irán, manteniendo conversaciones telefónicas con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, y de Rusia, Vladimir Putin, este lunes.

En ese sentido, Erdogan reiteró la disposición de Türkiye para contribuir a reducir las tensiones del conflicto, mientras advirtió sobre el riesgo de una guerra regional a gran escala, y llamó a todas las partes a regresar al diálogo y la diplomacia.

Durante su llamada con Pezeshkian, el mandatario turco abordó las escalada de intercambios entre Israel e Irán. Y añadió que Türkiye está dispuesta a desempeñar un papel de facilitador en la resolución del conflicto, y respaldar el regreso a las negociaciones nucleares, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

En ese contexto, Erdogan también destacó que ha mantenido contactos con diversos líderes en el marco de la crisis actual, subrayando la importancia que Ankara otorga a la preservación de la paz y la estabilidad en la región.

Conversación telefónica con Putin





Además de Pezeshkian, Erdogan también habló por teléfono con Putin para discutir el conflicto entre Israel e Irán y cuestiones regionales más amplias.

El presidente turco advirtió que el ciclo de violencia desatado por los ataques israelíes contra Irán amenaza la seguridad de toda la región y criticó el desprecio de Tel Aviv por el derecho internacional, calificándolo como una amenaza directa al orden global.

Erdogan remarcó la necesidad urgente de la diplomacia, enfatizando que la región no puede soportar un nuevo conflicto.

Destacando los esfuerzos diplomáticos activos de Türkiye, el mandatario subrayó que la resolución de los problemas con Irán requiere el diálogo, e instó a todas las partes a regresar sin demora a la mesa de negociaciones.

Erdogan también alertó sobre el riesgo de que los recientes ataques desvíen la atención de la grave crisis humanitaria en Gaza, advirtiendo que Israel podría intentar perpetrar hechos irreversibles en el enclave.

Por su parte, el presidente Putin compartió las preocupaciones de Erdogan, y expresó su acuerdo con la necesidad de un alto el fuego inmediato que permita abrir espacio a soluciones diplomáticas.

El papel diplomático de Türkiye





Además de sus conversaciones telefónicas, el presidente Erdogan se refirió al creciente conflicto entre Irán e Israel durante su discurso a la nación este lunes, tras la reunión del gabinete.

En su discurso, señaló que, desde el inicio, Türkiye ha defendido que las discusiones sobre el programa nuclear de Irán deben llevarse a cabo en la mesa de negociaciones, y esta sigue siendo su posición.