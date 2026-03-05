El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, abordaron en llamada telefónica un ataque con drones en el exclave autónomo de Najchiván, en Azerbaiyán, que dejó cuatro personas heridas.
El jueves, Erdogan condenó el ataque con drones y transmitió sus mejores deseos a Aliyev y al pueblo de Azerbaiyán, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco también emitió un comunicado sobre el incidente. “Reiteramos que los ataques dirigidos a terceros países en la región y que aumentan el riesgo de propagación de la guerra deben cesar de inmediato”, indicó.
El comunicado añadió asimismo que Türkiye continuará apoyando a Azerbaiyán como lo ha hecho históricamente.
Más temprano el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores azerbaiyano informó que su exclave fue atacado por drones lanzados desde Irán, uno de los cuales impactó el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Najchiván y otro cayó cerca de una escuela en la aldea de Shakarabad.
“Condenamos enérgicamente estos ataques con drones lanzados desde el territorio de la República Islámica de Irán, que provocaron daños en el aeropuerto y heridas a dos civiles”, señaló el ministerio en un comunicado.
El ministerio de Salud de Azerbaiyán informó más tarde que cuatro personas resultaron heridas y que su estado era estable.
Las autoridades iraníes aún no han comentado sobre el incidente.
Conversaciones con el primer ministro de Malasia
Anteriormente, Erdogan también habló por teléfono con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, sobre desarrollos regionales y globales.
Erdogan afirmó que la cooperación entre Türkiye y Malasia progresa a un nivel excelente en todas las áreas y que se están realizando esfuerzos para fortalecer aún más los lazos, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
El presidente turco agregó que Türkiye está monitoreando de cerca el ambiente de conflicto iniciado en Irán y que se ha extendido por la región, advirtiendo que un “conflicto prolongado podría generar desafíos más difíciles para la región”.
Erdogan añadió que Türkiye trabaja para reactivar la diplomacia y que continuarán los contactos con líderes enfocados en la paz.