El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, abordaron en llamada telefónica un ataque con drones en el exclave autónomo de Najchiván, en Azerbaiyán, que dejó cuatro personas heridas.

El jueves, Erdogan condenó el ataque con drones y transmitió sus mejores deseos a Aliyev y al pueblo de Azerbaiyán, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco también emitió un comunicado sobre el incidente. “Reiteramos que los ataques dirigidos a terceros países en la región y que aumentan el riesgo de propagación de la guerra deben cesar de inmediato”, indicó.

El comunicado añadió asimismo que Türkiye continuará apoyando a Azerbaiyán como lo ha hecho históricamente.

Más temprano el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores azerbaiyano informó que su exclave fue atacado por drones lanzados desde Irán, uno de los cuales impactó el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Najchiván y otro cayó cerca de una escuela en la aldea de Shakarabad.

“Condenamos enérgicamente estos ataques con drones lanzados desde el territorio de la República Islámica de Irán, que provocaron daños en el aeropuerto y heridas a dos civiles”, señaló el ministerio en un comunicado.

El ministerio de Salud de Azerbaiyán informó más tarde que cuatro personas resultaron heridas y que su estado era estable.