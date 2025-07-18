Aunque Naciones Unidas reporta que los bombardeos israelíes han dejado sin refugio a más de 737.000 personas en Gaza desde marzo, la realidad sobre el terreno es aún más alarmante: desde octubre de 2023, casi toda la población ha sido forzada a huir de sus hogares. Y muchos lo han hecho más de una vez.

“(Sólo) entre el 8 y el 15 de julio, más de 11.500 personas fueron desplazadas”, declaró Stephanie Tremblay, portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.

“Eso eleva el total de desplazados desde la escalada del 18 de marzo a más de 737.000 personas, lo que equivale aproximadamente al 35% de la población de Gaza”, señaló. Esa fue la fecha en que Israel rompió unilateralmente el alto el fuego acordado previamente con el grupo de resistencia palestino Hamás.

Mientras el desarraigo se repite, se impone en silencio otra forma de violencia: el hambre, como arma de guerra bajo un bloqueo que impide la entrada de alimentos, medicinas y combustible.

A pesar del aumento de las necesidades, Trembley apuntó que sólo una cantidad limitada de ayuda humanitaria está llegando al enclave.

Tremblay calificó como un “pequeño pero importante avance” la entrega reciente de benceno, esencial para ambulancias y servicios médicos, tras más de 135 días de bloqueo. Pero advirtió que los esfuerzos actuales están lejos de ser suficientes ante la magnitud del sufrimiento: “No es suficiente”.

“Esto no es un juego”, denuncia congresista estadounidense

Mientras tanto, en Estados Unidos, el eco de la brutalidad israelí en Gaza llegó al Congreso. “El gobierno israelí ha bloqueado deliberadamente la entrada de alimentos, medicinas y combustible a Gaza. Toda la población gazatí está atravesando una hambruna, y medio millón de palestinos enfrenta niveles catastróficos de inanición”, denunció la congresista Rashida Tlaib, desde el pleno de la Cámara de Representantes.

Tlaib señaló que al menos 66 niños palestinos ya han muerto de hambre. “El gobierno israelí está utilizando el hambre como un arma de guerra”, concluyó.

Además, pidió a los congresistas que dejen de apoyar el genocidio. “Tal vez, si mis colegas cerraran los ojos o fingieran que no se trata de palestinos (…) les importaría que los palestinos se han visto obligados a comer pasto (…) alimento para animales, mientras miles de camiones con comida permanecen bloqueados en la frontera”, declaró.

También acusó a las fuerzas israelíes de disparar contra palestinos hambrientos que hacían fila para recibir ayuda, provocando la muerte de 875 personas en tan solo seis semanas. Además, criticó a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y la administración Trump, y que desde que comenzó a funcionar fue ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales.

“La ONU llama (a los puntos de distribución de ayuda de GHF) una trampa mortal. Incluso soldados israelíes han admitido que recibieron órdenes de disparar deliberadamente a palestinos desarmados, muchos de ellos niños”, afirmó.

“Esto no es un juego. Se trata de seres humanos… debemos detener esta locura y dejar de apoyar el genocidio en Gaza”, concluyó Tlaib.

Ben-Gvir se jacta de matar de hambre a los prisioneros palestinos en Israel

PPero el uso del hambre como arma de guerra no se limita al enclave, sino que se extiende hasta las cárceles israelíes donde palestinos detenidos viven en condiciones de extrema precariedad.

Según el Servicio Penitenciario de Israel, actualmente hay 10.762 palestinos detenidos en cárceles de Tel Aviv, donde organizaciones de derechos humanos han documentado repetidamente casos de tortura, negligencia médica grave y condiciones de detención inhumanas.

Sin ir más lejos, el propio ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se jactó abiertamente este jueves de estar matando de hambre a los prisioneros palestinos en sus cárceles.