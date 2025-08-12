Türkiye ha movilizado todos sus recursos y capacidades diplomáticas para llevar esperanza a Gaza, aseguró el presidente Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión de gabinete en Ankara, la capital, este lunes.

"No permitiremos que (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu y su círculo asesino arrastren a nuestra región a calamidades aún mayores para prolongar su vida política", señaló el mandatario truco.

También subrayó que Türkiye es el país que ha dado la respuesta más firme contra las "atrocidades, barbarie, masacres, torturas y opresión cometidas por el Estado terrorista de Israel contra nuestros hermanos y hermanas palestinos".

Erdogan señaló que la nación, así como sus ONG, fundaciones y asociaciones, continúa respaldando al pueblo de Gaza. En esa línea expresó su esperanza de ver el día en que el enclave palestino alcance la paz, la libertad y la estabilidad.

También agregó que, al tener la presidencia rotativa de la Organización para la Cooperación Islámica, Türkiye convocó a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores.

"Estamos haciendo todo lo necesario para detener la brutalidad en Gaza, y garantizar que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones a nuestros hermanos gazatíes que sufren hambruna", afirmó.

Israel enfrenta una creciente condena internacional por su ofensiva genocida en Gaza, donde ha matado a casi 61.500 personas desde el 7 de octubre de 2023. La campaña militar ha devastado el enclave, que también enfrenta muertes relacionadas con la hambruna.

Erdogan insiste en una reforma de la ONU

Por otro lado, el líder turco destacó que las Naciones Unidas necesitan una reforma profunda para seguir cumpliendo con los deberes que se le han encomendado. En un mensaje de video, con motivo del aniversario número 80 de la ONU, señaló este lunes que “es nuestra responsabilidad colectiva hacer de la ONU una plataforma que represente la justicia global ante las atrocidades cometidas contra los palestinos".