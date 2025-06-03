Argentina vive una jornada clave este miércoles, cuando lo que ocurra dentro del Congreso y en las calles sacudirá el país: intensos debates legislativos y una masiva protesta social. La Cámara de Diputados votará una serie de proyectos, entre los que destacan el aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, iniciativas que buscan mitigar el impacto social del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Sin embargo, el Gobierno ya anticipó que vetará estas leyes en caso de ser aprobadas.

Al mismo tiempo, una amplia convocatoria reunirá a los principales sectores afectados en las últimas semanas: jubilados, defensores de la emergencia en discapacidad, médicos y residentes, y organizaciones sociales.

Así, mientras dentro del Congreso se encienda el debate, en las calles se expresará los múltiples reclamos laborales y sociales para visibilizar las consecuencias de los recortes de Milei en los argentinos.

Jubilaciones, en el centro del debate

En un contexto en el que muchos jubilados viven en la pobreza, los diputados debatirán las propuestas presentadas por los bloques opositores. Hay tres proyectos en discusión: una actualización del 7,2% en el dinero que reciben los jubilados mensualmente, un incremento del bono adicional —congelado en 70.000 pesos—, y reformas en las condiciones para pensionarse.

Actualmente, el 63,5% de los jubilados percibe la pensión mínima, que en mayo fue de 296.481 pesos, es decir, unos 255 dólares. Esta cifra no alcanza para superar la línea de pobreza: según datos oficiales, una persona con vivienda propia necesita al menos 359.243 pesos (310 dólares) para no ser considerada pobre.

Aunque el problema de los ingresos de los jubilados es de larga data, la situación se agravó con el fuerte ajuste fiscal iniciado por el Gobierno de Milei a fines de 2023.

En este contexto, desde hace meses, los jubilados protestan cada miércoles por su situación, aunque sus manifestaciones no habían tenido visibilidad hasta que en marzo fueron duramente reprimidas por el Ministerio de Seguridad. Desde entonces, distintos sectores comenzaron a sumarse en solidaridad. Esta vez, estarán acompañados por otros grupos, cada uno con sus propios reclamos.

Emergencia en discapacidad y polémica por publicación de Milei

La Cámara de Diputados también debatirá un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa, impulsada por el diputado del partido opositor Unión por la Patria, Daniel Arroyo, busca actualizar los fondos destinados a prestadores de salud, reactivar pensiones por invalidez y modificar los requisitos de acceso al beneficio.

“Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”, sostuvo Arroyo. Desde el Gobierno, sin embargo, manifestaron su rechazo al proyecto, argumentando que compromete los objetivos de “déficit cero”.

Pero este debate está enmarcado en un contexto de tensiones ligadas al presidente Milei.

Este domingo, el mandatario generó polémica al compartir en redes sociales una publicación referida a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que promueve los derechos de las personas con discapacidad.