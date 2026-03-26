TÜRKİYE
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Petrolero operado por Türkiye es objetivo de un ataque cerca de Estambul: ministro
El ministro de Transporte e Infraestructura, Abdulkadir Uraloglu, afirmó que los 27 tripulantes turcos del buque se encuentran a salvo tras el ataque en el mar Negro.
Petrolero operado por Türkiye es objetivo de un ataque cerca de Estambul: ministro
Según el ministro turco de Transporte, Uraloglu, el ataque habría tenido como objetivo la sala de máquinas del buque. / AA
hace 3 horas

Un buque petrolero de crudo con bandera extranjera, operado por Türkiye, fue objetivo este jueves de un ataque en el mar Negro, cerca de Estambul, informó el ministro de Transporte e Infraestructura del país, Abdulkadir Uraloglu, durante una transmisión en vivo en el canal 24TV.

El ministro explicó que la embarcación, llamada Altura, transportaba alrededor de 140.000 toneladas de petróleo crudo cuando fue alcanzada. El objetivo aparente de la ataque fue la sala de máquinas, precisó.

“Se reportó una explosión en la sala de máquinas de un buque con bandera extranjera operado por Türkiye que había salido recientemente de Rusia. Sospechamos que la explosión fue causada por un vehículo submarino no tripulado”, declaró Uraloglu.

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Además, el ministro añadió que había 27 tripulantes turcos a bordo en el momento del incidente, todos ellos reportados a salvo, y que los equipos pertinentes fueron enviados al lugar y la situación continúa siendo monitoreada de cerca.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada…

FUENTE:Anadolu Agency
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