Un buque petrolero de crudo con bandera extranjera, operado por Türkiye, fue objetivo este jueves de un ataque en el mar Negro, cerca de Estambul, informó el ministro de Transporte e Infraestructura del país, Abdulkadir Uraloglu, durante una transmisión en vivo en el canal 24TV.

El ministro explicó que la embarcación, llamada Altura, transportaba alrededor de 140.000 toneladas de petróleo crudo cuando fue alcanzada. El objetivo aparente de la ataque fue la sala de máquinas, precisó.

“Se reportó una explosión en la sala de máquinas de un buque con bandera extranjera operado por Türkiye que había salido recientemente de Rusia. Sospechamos que la explosión fue causada por un vehículo submarino no tripulado”, declaró Uraloglu.