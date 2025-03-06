Desde el 1 de enero de 2025 , Bolivia ingresó como estado socio al BRICS, un bloque que representa el 45% de la población y el 35% del PIB mundial , y una fuerza determinante en la reconfiguración geopolítica mundial. Su política favorable a la multipolaridad, lo establece como un bloque alternativo para los países del sur global.

"(Esta incorporación) no sólo abre nuevas puertas para nuestro país”, declaró el presidente de Bolivia, Luis Arce . “También nos posiciona en la línea de ampliar y diversificar las relaciones comerciales en un mercado vibrante y en crecimiento. En un mundo lleno de incertidumbre debido a la transición a un nuevo orden global, ser parte de este bloque nos permite diversificar y proteger nuestro patrimonio, convirtiéndonos en un actor relevante dentro de una plataforma de inversión en economías emergentes con un inmenso potencial”, añadió.

Litio, oro blanco

La incorporación a BRICS es una oportunidad para la comercialización del litio boliviano que representa el 25% de la reserva mundial. El gobierno espera así iniciar un nuevo ciclo de acumulación que mitigue la actual crisis económica e influya en el desarrollo social. Por su parte, el bloque BRICS aspira a garantizar el acceso a este material para continuar con su transición energética, especialmente en los sectores de movilidad eléctrica y digitalización de la economía.

Para generar estabilidad social y crecimiento económico, advierte Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, se debe impulsar de inmediat o la producción de energía y minerales estratégicos y la renovación de empresas estratégicas. Por eso, la gestión gubernamental del proceso de producción de litio a cargo de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en asociación con capitales del bloque BRICS, no solo es deseable, sino inminente.

Todo comenzó en 2024 cuando Bolivia firmó un contrato con una empresa de Rusia por una inversión de 970 millones de dólares para la producción de 14.000 Tn/año de carbonato de litio. Ese mismo año, se firmó otro contrato con una empresa china, con una inversión de 1.030 millones dólares, destinados a la construcción de dos plantas de extracción de litio en los salares de Uyuni y Coipasa, Oruro.

Y así, Bolivia se posicionaría gracias a una producción de 50.000 Tn/año, como uno de los cinco grandes proveedores de litio a nivel mundial, junto a Australia (86.000 Tn/año), Chile (44.000 Tn/año), China (33.000 Tn/año) y Argentina (9.600 Tn/año).

E ntre 2022 y 2032 , se estima que la demanda de litio en la industria de baterías ascenderá de 5.821 a 29.324 millones de dólares. Entre 2021 y 2030, el consumo de baterías por el parque automotor a nivel mundial pasará del 54% al 84%. Entre 2021 y 2030, el consumo total escalará de 500.000 Tn/año a 3 o 4 millones de Tn/año. Y el 95% será destinada al mercado de baterías .

Estos datos dan cuenta del alto valor del litio para la revolución tecnológica del sistema capitalista en marcha. Empresas de Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Argentina, India, Francia, Alemania, Japón, presentaron proyectos de inversión con el objetivo de participar del negocio. Además, se habla de convenios del gobierno boliviano con empresas de India, Australia, Argentina y Francia.

Los conflictos en puerta